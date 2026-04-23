Posti växer kraftigt i Sverige efter framgångsrikt år

Logistikföretaget Posti rapporterar stark tillväxt i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics. Ökad efterfrågan på kontraktslogistik och ett växande intresse för outsourcing driver expansionen.

Posti , ett ledande logistikföretag med fullserviceerbjudanden för företag, expanderar kraftigt i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics i mars 2025. Företaget verkar i Finland, Sverige , Norge och Baltikum och erbjuder allt från standardpaketleveranser till komplex logistik och personal på plats hos kund.

Peter Ervasalo, representant för Posti, betonar Sveriges viktiga roll som den ledande marknaden i Norden och företagets ambition att erbjuda en enhetlig logistiklösning för hela regionen. Posti börsnoterades på Nasdaq Helsinki i oktober 2025, vilket ytterligare stärker möjligheterna till internationell tillväxt. Under det senaste året, sedan varumärkesbytet till Posti, har företaget upplevt en betydande tillväxt i Sverige.

Efterfrågan på kontraktslogistik och intern logistik har ökat markant, vilket resulterat i en ökning av lager- och logistiktjänster med 10,5 procent under fjärde kvartalet 2025 jämfört med samma period året innan. Trots en utmanande marknadssituation ser Posti goda möjligheter till ytterligare expansion, särskilt inom segment där utvecklingen hittills varit relativt svag i Sverige. Företaget drar nytta av sin pionjärroll och marknadsledande position i Finland, och kan därmed erbjuda beprövad erfarenhet och kompetens till den svenska marknaden.

En viktig drivkraft bakom tillväxten är den ökande trenden mot outsourcing av logistiktjänster, där företag i allt större utsträckning väljer att lägga ut delar av sin verksamhet på externa leverantörer. Posti har genomfört en undersökning bland 2300 beslutsfattare inom logistiksektorn, som visar att cirka 70 procent av kunderna är villiga att outsourca mer av sin logistikverksamhet under de kommande fem åren. De främsta anledningarna till detta är effektivitetsvinster, bättre skalbarhet och möjligheten att fokusera på kärnverksamheten.

Peter Ervasalo framhåller att Posti, med sin långa erfarenhet och expertis inom området, är väl positionerad för att ta ytterligare marknadsandelar. Företagets framgångar i Sverige förklaras också av ett nära samarbete och kunskapsutbyte mellan länderna. Posti lägger stor vikt vid medarbetarnas engagemang och stolthet, vilket demonstrerades genom ett omfattande varumärkesbyte där alla skyltar, flaggor och arbetskläder uppdaterades.

Dessutom är Posti starkt engagerat i hållbarhet, vilket bekräftas av höga rankingresultat i globala ESG-bedömningar som EcoVadis och CDP, samt erkännande i Financial Times Europe's Climate Leaders





