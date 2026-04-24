Posti växer kraftigt i Sverige – satsar på nordisk ledarposition

Logistikföretaget Posti rapporterar stark tillväxt i Sverige efter namnbytet och börsnoteringen. Företaget ser goda möjligheter att expandera ytterligare genom ökad outsourcing och ett starkt fokus på hållbarhet.

Posti , ett ledande logistikföretag med fullserviceerbjudanden för företag, expanderar kraftigt i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics i mars 2025. Företaget verkar i Finland, Sverige , Norge och Baltikum och erbjuder allt från standardpaketleveranser till komplex logistik och personal på plats hos kund.

Peter Ervasalo, representant för Posti, betonar Sveriges viktiga roll som den ledande marknaden i Norden och företagets ambition att erbjuda en enhetlig logistiklösning för hela regionen. Postis börsnotering på Nasdaq Helsinki i oktober 2025 har ytterligare stärkt möjligheterna till internationell tillväxt. Det första året under varumärket Posti i Sverige har varit framgångsrikt, präglat av tillväxt och nya samarbeten. Segmentet lager- och logistiktjänster uppvisade en imponerande ökning på 10,5 procent under fjärde kvartalet 2025 jämfört med 2024, trots en utmanande marknadssituation.

Posti ser goda möjligheter till ytterligare expansion inom detta segment, där de kan utnyttja sin pionjärroll och marknadsledande position i Finland. En viktig drivkraft bakom tillväxten är den ökande trenden av outsourcing av logistiktjänster, som fortfarande är relativt ovanlig i Sverige jämfört med andra affärsområden. Undersökningar visar att cirka 70 procent av kunderna planerar att outsourca mer av sin logistikverksamhet inom de kommande fem åren, främst för att uppnå effektivitetsvinster, bättre skalbarhet och ökat fokus på kärnverksamheten.

Postis framgångar i Sverige förklaras delvis av det starka samarbetet och kunskapsutbytet mellan länderna. Företaget har investerat i att stärka sin varumärkesidentitet, bland annat genom att byta ut skyltar, flaggor och arbetskläder, vilket har bidragit till ökad stolthet och engagemang bland medarbetarna. Peter Ervasalo lyfter även fram Postis starka engagemang för hållbarhet som en viktig konkurrensfördel.

Företaget har uppnått erkännande för sitt arbete inom ESG (Environmental, Social, and Governance), med bland annat en placering bland de fem procenten bästa i EcoVadis-bedömningen 2025 och näst högsta betyg i CDP:s klimatförändringsbedömning. Posti har även blivit utnämnd till en av Europas ledande inom klimatåtgärder av Financial Times under fyra år i rad. Detta visar att hållbarhet är en integrerad del av Postis strategi och bidrar till företagets positiva image och konkurrenskraft





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Posti Logistik Sverige Tillväxt Outsourcing Hållbarhet Börsnotering Norden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det lockar arbetskraft till Sverige – och det är inte lönenHälften av högkvalificerade arbetskraftsinvandrare uppger att work-life balance var avgörande när de valde Sverige, visar ny SCB-rapport.

Read more »

Här hyllar Ungsvenskarna gamla Sverige – med skräckfilm från UngernValfilmen visar dansande sommarkvinnor stulna ur blodig sektrysare • SD:s ungdomsförbund vill visa att Sverige ”är vårt land”.

Read more »

Här hyllar Ungsvenskarna gamla Sverige – med skräckfilm från UngernValfilmen visar dansande sommarkvinnor stulna ur blodig sektrysare • SD:s ungdomsförbund vill visa att Sverige ”är vårt land”.

Read more »

Posti växer kraftigt i Sverige efter framgångsrikt årLogistikföretaget Posti rapporterar stark tillväxt i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics. Ökad efterfrågan på kontraktslogistik och ett växande intresse för outsourcing driver expansionen.

Read more »

Posti växer på den svenska logistikmarknadenPosti, ett finländskt logistikföretag, rapporterar tillväxt och ökad efterfrågan i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics och börsnoteringen. Företaget ser goda möjligheter att expandera genom att erbjuda en gemensam logistikpartner för hela Norden och dra nytta av outsourcingtrenden.

Read more »

SAS bekräftar flygtrafiken och Posti expanderar i SverigeSAS försäkrar om fortsatt flygtrafik och Posti rapporterar stark tillväxt och ökad efterfrågan på logistiklösningar i Sverige, med fokus på outsourcing och hållbarhet.

Read more »