Anastasia Potapova - nu österrikisk - knockade den regerande championen Coco Gauff 6‑4, 6‑7 (1‑7), 6‑4 och avancerade för första gången i sin karriär till nästa runda av en Grand‑Slamp‑turnering, trots smärta i handleden.

Anastasia Potapova har för första gången i sin karriär tagit sig vidare till nästa runda i en Grand‑Slamp‑tävling, och det på ett sätt som ingen kunde ha förutspått.

I kvällens huvudmatch på French Open slog hon den regerande mästarinnan Coco Gauff med setresultatet 6‑4, 6‑7 (1‑7), 6‑4 och säkrade därmed sin plats i andra veckan av turneringen. Potapova, som tidigare representerade Ryssland innan hon bytte medborgarskap till Österrike förra året, visade både teknisk briljans och mental styrka när hon återhämtade sig efter ett dramatiskt ögonblick i det tredje setet.

Trots att hon under ett kritiskt skede tappade racketet i handen och tydligt led av smärta i handleden, fortsatte hon att slå bollarna med samma precision som tidigare i matchen. Hon återvann kontrollen, slog några vassa vinterslag och lyckades till sist knyta segern till en skildring av uthållighet som får både fans och experter att häpna. Efter matchen uttryckte den 25‑årige spelaren en blandning av förvåning och stolthet.

"Jag har inga ord nu… Jag är extremt glad. Den fajten vi bjöd på, med Coco som är en sån stor mästare som jag respekterar så mycket… Jag är fantastiskt stolt över mig själv och att jag kämpade till sista bollen," sade Potapova i en kort intervju. Hennes ord speglar den enorma betydelse som segern har för hennes karriär: från att ha varit rankad som nummer 30 i världen till att nu stå som en potentiell sensation i Grand‑Slamp‑sammanhanget.

Analytiker pekar på hennes förmåga att behålla lugnet under press, särskilt när hon fick en smärtsam skada i handleden mitt i det avgörande setet. Trots att hon flera gånger såg ut att behöva hålla tillbaka smärtan, höll hon fast vid sin serv och fortsatte producera precisa slag som tvingade Gauff att kämpa för varje poäng. Det dramatiska ögonblicket i det tredje setet fick publiken att hålla andan.

När hon förlorade greppet om racketen och slog den i marken, följdes hon av ett kort men intensivt ögonblick där hon tydligt uttryckte missnöje och smärta. Hon greppade dock snabbt om sin racket igen, återgick till sin servering och fortsatte matchen utan att ge upp. Efter segern satte Potapova sig på bänken och vilade armen, medan hon fortfarande försökte lindra smärtan. Hon fick senare vård av lagets fysioterapeuter och förklarade att hon hade råkat ut för en belastningsskada i underarmen.

Trots detta sade hon att hon är redo för nästa runda och ser fram emot att möta nya utmaningar på den lera som präglas av de klassiska franska tennisstråken. SVT:s nyhetsredaktion fortsätter att rapportera med saklighet och opartiskhet, och har bekräftat att matchresultatet och intervjuerna är korrekt återgivna. Situationen belyser också hur en spelare kan omvandla en potentiellt förödande skada till en triumf, och visar på den osvikeliga viljan som krävs för att klättra på den internationella rankingstegen.





