Potter förklarar Nanasi-valet och TM-fokus inför Norge

Svenska förbundskaptenen Graham Potter kommenterar truppändringarna inför VM och framhärdar i att fokusera på den kommande landskampen mot Norge.

Svenska landslaget har gjort två nyheter i truppen inför VM. Högerbacken Emil Holm har tvingats ge upp på grund av en skada och lämnarVM-truppen. Han ersätts av Herman Johansson .

Även forward Sebastian Nanasi har kallats in som reserv, men är inte en del av den officiella truppen ännu. Förbundskaptenen Graham Potter förklarar att valet på Nanasi baserades på spelarens profil och hans starka säsong med mål och assist. Han blir med i truppen fram till resan till USA på lördag. Potter är medveten om deadlines för truppändringar men vill fokusera på nästa match mot Norge.

Tre spelare - Carl Starfelt, Elliot Stroud och Gabriel Gudmundsson - kommer inte att spela på grund av skadeproblem. Även efter 1 juni kan Sverige göra ändringar i truppen, men endast känt skador tillåter





