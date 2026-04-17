Potter presenterar VM-truppen – förändringar i slow-tv och idrottsvärlden

Förbundskapten Graham Potter presenterar Sveriges VM-trupp i fotboll. Samtidigt sker ändringar i SVT:s slow-tv-sändning, en finansiell härva uppdagas, småfåglar uppmanas att inte matas, HV71 sparkar tränare, Ungerns premiärminister tar ansvar för valförlust, SVT:s nyhetsbevakning omorganiseras, Vänsterpartiet kräver plats i regeringen och Bonnier köper Breakit.

Sveriges fotbollslandslags förbundskapten Graham Potter kommer att offentliggöra truppen till VM-slutspelet i Stockholm. Detta sker drygt en månad före VM-premiären mot Tunisien i Monterrey, Mexiko, den 16 juni. Landslaget samlas i Stockholm den 27 maj och flyger sedan till sin bas i Dallas den 6 juni. Träningarna kommer att äga rum på Toyota Stadium i Frisco, norr om Dallas. Under samlingen i Stockholm spelar landslaget en landskamp mot Norge på Ullevål i Oslo den 1 juni, följt av ett genrep på hemmaplan i Solna den 4 juni mot ett ännu ej avslöjat motstånd.

Den traditionella slow-tv-sändningen på SVT Play, som skulle ha börjat på onsdagen, har tidigarelagts. Detta beror på att älgarna redan har börjat förflytta sig, och sändningen inleds nu vid midnatt natten till lördagen. Ett liknande scenario inträffade förra året då maratonsändningen från Ångermanälven skulle starta den 22 april, men fick flyttas fram en vecka då älgarnas rörelser inte följde SVT:s schema.

I en separat nyhet rapporterades en härva där tre läkare och tre apotekare häktats misstänkta för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Som en följd av detta beslutade Läkemedelsverket i mars att omedelbart stänga två apotek som misstänktes för inblandning i bedrägerierna. Dessutom har finansprofilen Günther Mårder häktats misstänkt för grova insiderbrott. Spotlight Group, där Mårder är styrelseordförande, gick ut med informationen under torsdagskvällen.

Samtidigt uppmanar nu myndigheterna allmänheten att sluta mata småfåglar under de kommande tre veckorna för att bromsa spridningen av den så kallade blåmessjukan. Sjukdomen kan spridas när många småfåglar samlas vid fågelbord. Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär och viltpatolog på SVA, förklarar att fåglarna klarar sig bra utan stödmatning nu när våren är här och de kan hitta föda i naturen.

Inom idrotten sparkar HV71 sin huvudtränare Anton Blomqvist. Johan Hult, tf general manager i HV71, uppger på klubbens webbplats att anledningen är att de inte har uppnått den sportsliga utveckling som önskats. Efter två säsonger lämnar även assisterande tränaren Kris Beech sin roll. Klubben planerar att presentera nästa års tränarstab inom en snar framtid, och Nicklas Rahm kommer att fortsätta som assisterande tränare, medan en dialog pågår med Joel Gistedt om en eventuell fortsättning som målvaktstränare.

I Ungern har premiärminister Viktor Orbán, efter söndagens valförlust, tagit på sig det fulla ansvaret för resultatet. Han beskriver valkvällen som en berg- och dalbana och uttrycker en vilja att fortsätta leda Fidesz-partiet om partiet önskar det. Orbán förlorade valet efter 16 år vid makten mot utmanaren Péter Magyar, vars parti ser ut att säkra en kvalificerad majoritet i parlamentet.

På SVT har en omorganisation presenterats där de som presenterar morgonnyheterna även kommer att ansvara för kultur- och sportbevakningen. Jane Andersson från SVT:s journalistklubb bekräftar att personalstyrkan på Kulturnyheterna inte kommer att minska, men att det blir färre morgon- och kvällspass. Personalen berörs inte negativt, enligt Andersson.

Inför Vänsterpartiets kongress i Örebro upprepade partiledaren Nooshi Dadgostar sitt krav på att V ska ingå i en regering, annars kommer partiet att rösta nej till den föreslagna statsministern. Hon betonade att detta handlar om att kunna driva igenom en ny riktning för Sverige, och att ojämlikheten har ökat även under tidigare S-regeringar där V haft inflytande. Dadgostar menar att de stora besluten fattas i regeringsställning.

Slutligen har Bonnier köpt hela nyhetsplattformen Breakit. Breakit startades 2015 av före detta Di-medarbetare med fokus på techsektorn och startupbolag. Bonnier har sedan 2023 ägt 30 procent av bolaget och har nu genomfört ett fullständigt förvärv.





