Potter söker råd från Southgate och Andersson inför VM

Graham Potter har inte mycket egen mästerskapsrutin, men han försöker dra nytta av erfarenheter från Gareth Southgate och Janne Andersson inför sommarens VM.

Graham Potter har ännu inte samlat på sig någon rutin som förbundskapten i ett mästerskap, men han gör vad han kan för att inhämta värdefull information inför sommarens VM.

På en presskonferens berättade han om sina kontakter med tidigare förbundskaptener och hur han försöker dra nytta av deras erfarenheter. Potter har bland annat pratat med Gareth Southgate, som ledde England till VM-semifinal 2018 och EM-final 2021. Jag har känt Gareth under en tid och han har stor erfarenhet av stora mästerskap och att gå långt i de turneringarna, sade Potter.

Han betonade dock att varje situation är unik: Det är viktigt att förstå att de personerna som man pratar med och turneringarna som de upplevt har fått den erfarenheten i sin kontext. Det är svårt att kopiera saker. Southgate var förbundskapten för Englands herrlandslag mellan 2016 och 2024 och har även ansvarat för U21-landslaget. Potters strategi är att inte bara lita på sin egen intuition utan att aktivt söka råd från de som varit i hetluften.

Han nämnde också att han försökt få kontakt med Janne Andersson, som ledde Sverige under VM i Ryssland 2018 och EM 2020. Andersson är en av de mest erfarna svenska förbundskaptenerna på senare tid och hans insikter skulle vara ovärderliga. Men tyvärr har Potter inte lyckats boka in en träff med honom ännu. Det var något som han uttryckte viss besvikelse över under presskonferensen.

Trots detta fortsätter Potter att kartlägga vägar för att förbereda sig inför VM. Han har även studerat motståndarnas spel och trender inom modern fotboll. Potter poängterade att ledarskap handlar om att vara öppen för att lära sig och anpassa sig. Han ser det som en styrka att kunna kombinera egen erfarenhet med andras visdom.

Med VM bara månader bort är tiden knapp, men Potter är fast besluten att göra allt för att Sverige ska vara så väl förberett som möjligt. Hans arbete präglas av noggrannhet och en vilja att täcka alla aspekter - från taktik till mental träning. Potter är också medveten om att förväntningarna är höga efter att Sverige tidigare nått kvartsfinal i VM 2018. Han vill inte lova för mycket, men han är optimistisk om lagets potential.

Jag tror på de spelare vi har och den grupp vi bygger. Det handlar om att skapa en vinnarkultur, sade han. Förhoppningen är att de samtal han haft med Southgate och andra ska ge honom de sista pusselbitarna. Potter avslutade presskonferensen med att tacka för stödet från fansen och betona att han gör allt för Sveriges bästa.

Det är en resa som precis har börjat, och jag ser fram emot utmaningen, sade han. Med en blandning av ödmjukhet och självförtroende ser Potter fram emot att leda Blågult i vad som förhoppningsvis blir ett minnesvärt mästerskap





