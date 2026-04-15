Potthål plågar Jämtländska vägar – trots ökade anslag

Väg 686 i Krokoms kommun drabbas av svåra potthål, ett återkommande problem för lokalbefolkningen och yrkestrafikanter. Trots ökade statliga anslag till vägunderhåll finns inga garantier för att problemet helt kommer att lösas.

Efter ett tips till SVT Jämtland om vägens usla skick, gav sig reportern April Caarph ut för att själv undersöka situationen längs väg 686 i Krokoms kommun. Samtal med boende i området bekräftar att potthål en är ett ihållande problem som plågar lokalbefolkningen.

Detta står i skarp kontrast till en trendrapport från Transportföretagen som för ett år sedan indikerade en förbättring av Sveriges vägnät. Rapporten belyste dock betydande regionala skillnader, där Jämtland utmärkte sig negativt med hela 20,5 procent av vägarna i mycket dåligt skick, jämfört med Östergötland som endast hade 2,7 procent i samma kategori.

En nyligen genomförd undersökning av Transportföretagen från 2024 visar att hela 95 procent av Jämtlands invånare anser att vägarna är som sämst i glesbygden. Väg 686 i Offerdal har lyfts fram som ett särskilt problematiskt exempel.

Denna grusväg drabbas regelbundet av potthål, framför allt under våren. Problemen förvärras på sträckor där vägen saknar tillräcklig lutning, vilket leder till att vatten samlas och bildar gropar som snabbt växer till stora hål.

Anki Andersson, som dagligen trafikerar vägen som skoltaxichaufför, beskriver påfrestningarna för både kropp och psyke. Hon vittnar om nacksmärta och obehag orsakat av det ständiga guppandet. Möjligheten att sänka hastigheten begränsas av tidspress. 'Jag har ju tider att passa, annars blir det barnen som får vänta på skoltaxin istället,' förklarar Anki.

Trots att Trafikverket har fått ökade medel för vägunderhåll, finns inga löften om en total utrotning av potthålen. Henrik Sundquist, enhetschef vid Trafikverket, uttalar i ett pressmeddelande att de kommande tolv åren kommer innebära en gradvis ökning av budgeten för vägunderhåll. Denna ökning möjliggör djupare förstärkningar av vägarna istället för ytliga reparationer, vilket förväntas gynna både trafiksäkerhet och framkomlighet. Dock framhåller han att potthål som företeelse inte kommer att försvinna helt.

Vägunderhåll Potthål Jämtland Trafikverket Glesbygd

