Powell frias från brottsanklagelser – och andra nyheter

En sammanfattning av dagens nyheter: USA:s justitiedepartement lägger ner utredningen mot Fed-chefen, Netanyahus cancerbehandling, börsuppgångar, dataintrång hos Sats, tågolycka och en stor polisinsats mot gränsöverskridande brottslighet.

USA :s justitiedepartement har beslutat att lägga ner brottsutredningen mot Federal Reserves ordförande Jerome Powell , enligt rapporter från amerikanska medier. Samtidigt avslöjades i Israels president Benjamin Netanyahu s årliga hälsorapport att han behandlas för prostatacancer.

Netanyahu själv beskriver sin fysiska hälsa som utmärkt, men erkänner ett mindre medicinskt problem som nu åtgärdats efter en tidigare operation för en förstorad prostata och upptäckten av en godartad tumör. Han inleder nu behandling för att förebygga framtida risker. På de amerikanska börserna observeras en generell uppgång vid fredagens öppning, driven av förhoppningar om fredssamtal mellan Iran och USA som eventuellt kan äga rum under helgen.

Särskilt halvledarföretaget Intel sticker ut med en kraftig kursökning på cirka 25 procent efter att ha presenterat ett starkt kvartalsresultat och en positiv framtidsutsikt. S&P 500-index har stigit med 0,2 procent, Nasdaq med 0,7 procent, medan Dow Jones industriindex sjunker med 0,3 procent. Irans utrikesminister Abbas Araghchi förväntas resa till Islamabad, Pakistan, vilket tolkas som ett tecken på att samtalen kan komma igång.

Vid sidan av de internationella händelserna rapporteras om ett dataintrång hos gymkedjan Sats, där hackare fått tillgång till personnummer, namn och kontaktuppgifter för medlemmarna. Företaget har anmält intrånget till polisen och fortsätter utredningen. I Halland har ett tåg kolliderat med en fyrhjuling, vilket orsakat stopp i tågtrafiken. Föraren av fyrhjulingen är vaken och talbar, medan tillståndet för tågföraren och övriga resenärer utreds.

En stor europeisk polisinsats, ledd av Sverige, mot gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet har resulterat i cirka 50 gripanden och beslagtagning av narkotika och stöldgods till ett värde av nästan fem miljoner kronor. Slutligen har USA:s krigsminister Pete Hegseth kritiserat Europa för att inte ta tillräckligt ansvar för säkerheten i Hormuzsundet, och Skatteverket har ålagt Svenska Frimurarorden att betala miljonbelopp i skatt och skattetillägg. En förundersökning om hot mot skolor i Borlänge har avslutats





