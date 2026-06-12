Preliminärt fredsavtal mellan Iran och USA och förändrade militära resurser i Europa

Iran och USA har nått ett preliminärt avtal som öppnar Hormuzsundet och lättar sanktionerna, samtidigt som USA planerar att minska sin militära närvaro i Europa. Börsen i Sverige stiger efter att Trump avbrytde planerade attacker mot Iran. Andra händelser inkluderar trafikolycka i Nederländerna, drönarattack i Sumy och en vändning i fotbollsmatchen mellan Sydkorea och Tjeckien.

Iran och USA har enligt den statliga nyhetsbyrån Mehr kommit överens om ett preliminärt fredsavtal som skulle öppna Hormuzsundet, lätta på de ekonomiska sanktionerna och få den amerikanska havsblockaden att upphöra.

Avtalet förutsätter dessutom att de amerikanska styrkorna drar sig tillbaka från området. Trots det är förhandlingarna fortfarande öppna och kritiska frågor - framför allt Irans kärnenergiprogram - återstår att lösas innan ett slutgiltigt avtal kan undertecknas. Enligt Mehr kommer de definitiva förhandlingarna inte att påbörjas förrän blockaden av Hormuzsundet har avskaffats, vilket också är ett villkor för att de amerikanska planens resa till Genève, där vicepresident JD Vance förväntas skriva under avtalet för USA, ska kunna fullbordas.

Samtidigt har USA meddelat att de planerar att återkalla en del av sina stridsflyg och maritima resurser som har stött Nato:s operationer i Europa. Två högt uppsatta europeiska tjänstemän har rapporterat att antalet F‑16‑ och F‑15E‑flygplan ska minskas från 150 till 100, att antalet maritima spaningsplan ska gå från 26 till 15, och att samtliga åtta lufttankningsflygplan ska dras tillbaka. Åtgärderna skulle enligt ett nyligen granskat dokument från New York Times begränsa Natos förmåga att utföra långdistansangrepp och säkerhetsövervakning.

Samtidigt har den svenska börsen börjat dagen på en positiv notering: OMXS‑indexet steg med 1,7 procent efter att den amerikanska presidenten Donald Trump offentligt meddelat att planerade militära angrepp mot Iran hade avbrutits. På storbolagslistan ledde Sandvik med en uppgång på fyra procent, medan telekomföretagen Telia och Tele2 föll omkring en halv procent. Andra händelser har också dominerat nyhetsflödet.

Ett iranskt tankfartyg som försökte ta sig genom Hormuzsundet stoppades av iranska styrkor, och ett rapporterat trafikolycksfall i Nederländerna kostade fyra liv, däribland tre barn, medan tre ytterligare barn försörjs av sjukhus efter en kollision med en bil. I den militära konflikten i Ukrainas gränsregion Sumy dödades en 44‑årig kvinna i en rysk drönarattack, och en annan kvinna på 33 år skadades allvarligt.

På den norska gränsen till Ryssland greps en 19‑årig man efter att tre svenska medborgare gjort en olaglig gränspassage och fick vardera böter på 8 000 norska kronor. I sportens värld vände Sydkorea under andra halvleken och vann mot Tjeckien med 2‑1, efter ett sent mål av Oh Hyeon‑Gyu





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