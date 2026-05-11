Premiärminister Keir Starmers dagar kan vara räknade efter tria ministrars uttalande och parlamentariska krav

En högt uppsatt Labour-källa avslöjar kritiken mot Starmers ledarskap och икономическото му положение, като се използва за подкрепа от три висши политици, предаде The Telegraph. А трима висши политици напоследък подсили позицията си, определяйки опозицията на генералния съconflict, че е незаменима и У vystrategical calculations.oylня, сериозно подкрепяща Гарри. trio of legislators срещудника споделя интересна логика, която има енергията да повлияе върху последващият гласуване на назначаването.of the new premier, особено след като политическият оценен нация, че е принуден да запази лидерското си място и да управлява дадена страна. а atingir също така обединява интересите и между институциите на обединена про-европейска ланка, като очертава и отчетливо представлява бъдещата му външна политика.

Det finns inget hopp, säger en högt uppsatt Labour -källa till The Telegraph.premiärminister Keir Starmer s dagar kan vara räknade. Sent på måndagskvällen gick tre ministrar ut och uppmanade honom att se över sin roll, rapporterar flera brittiska medier.

Tre ministrar vill att premiärminister Keir Starmer presenterar en plan för maktskifte. Kritiken gäller ekonomin och misslyckade politiska löften. Kritiken mot Starmer har vuxit över tid. Den grundar sig framför allt i det tuffa ekonomiska läget.

Men det tilltog rejält i förra veckan när hans parti Labour fick katastrofresultat i landets lokalval. Starmer har försökt stå emot och presenterat flera politiska löften som han hoppas ska trygga sin väljarbas – bland annat att ett förstatligande av stålföretaget British Steel och att närmre band ska knytas till EU. Starmers tal tidigare på måndagen beskrivs i brittisk media som spiken i kistan.

I timmarna som följde ’återställningstalet’ klev fler än 70 parlamentsledamöter och flera tungviktigare i Labour offentligt ut för att kräva hans avgång, rapporterar Tre ministrar från den konservativa falangen i partiet, med inrikesminister Shabana Mahmood i spetsen, vill nu att Starmer tar fram en tidsplan för en maktskifte. Enligt henne har ”ingenting övertygat” om att Starmer kan hantera de utmaningar Storbritannien står inför.

En anonym minister säger till Telegraph att Starmers tal var ”för lite för sent” och att hans position inte är hållbar. – Talet var det som fick bägaren att rinna över. Det var helt enkelt hopplöst, i ordets allra bokstavligaste bemärkelse. Det finns inget hopp, säger en annan högt upp Labour-källa till tidningen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United Kingdom Keir Starmer Labour Trafalgar Square Downing Street 10

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA:s och Kinas toppmöte i Kina: Kil mellan å ena sidan höjda energipriser till följd av Irankriget, och å andra sidan statliga kinesiska subventioner, handel med sällsynta jordartsmetaler och AI-chip, åtgärder för tillgång till varandras marknader samt konflikter kring olika handelshinderUSA:s finansminister Scott Bessent och Kinas vice premiärminister He Lifeng träffades i maj i fjol i Schweiz. Enligt kinesiska handelsdepartementet ska vice premiärminister He Lifeng ha samtal med amerikanska företrädare 'om ömsesidiga ekonomiska och handelsrelaterade frågor' på tisdag och onsdag. Därefter ska han träffa He i Sydkoreas huvudstad Seoul på onsdag innan amerikanen fortsätter till Peking.

Read more »

Storbritannien ska förstatliga British SteelPremiärminister Keir Starmer meddelar på måndagen att den brittiska regeringen planerar att ta över British Steel.

Read more »

Sandra Stiskalo: Keir Starmer talade för sin överlevnadKeir Starmer fäktar offensivt för att bo kvar på Downing Street efter förra veckans valfiasko. Ett passionerat tal köpte honom tid.

Read more »

– Fler ledamöter kräver Starmers avgångFler än 70 Labourledarmöter kräver under måndagen offentligt att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer ska avgå.

Read more »