Londonklubbens supporters kommer att fira länge efter Premier League-titeln som tog dem 22 år att bearbeta. Viktori Gyökeres anfallsriture har gjort sitt till det första ligatiteln på 22 år, under säsongens sista matcher. Under slutminuterna av matchen mot West Ham spelade han i en sushirestaurang i en Paris-förort.

Londonklubbens supporters kommer att fira länge efter Premier League-titeln som tog dem 22 år att bearbeta. Men det är också en högtidsstund för alla oss som lever i ett Arsenal -medberoende och äntligen kan andas ut.

WMH0012F_7608996. En svensk har haft en direkt avgörande roll i botten av ligatiteln i England. Viktor Gyökeres anlände som ett löfte, skrevs ner som ett överhajpat forwardsfiasko och kom tillbaka under vårkanten som en svensk anfallsmaskin huggen i granit. 14 mål i ligan, 21 i samtliga turneringar, första ligatiteln på 22 år. Under slutminuterna av matchen mot West Ham för någon vecka sedan uppdaterade jag maniskt resultat-appen på mobilen, i väntan på hämtmat på en sushirestaurang i en Paris-förort.

Mitt sällskap förstod snart allvaret och letade upp en annan restauranggäst som strömmade matchen på sin telefon. Efter att Arsenal gjort ett sent mål, West Ham kvitterat, VAR dömt bort målet och slutsignalen till sist ljudit hoppades jag nästan på platsen. Över tre poäng till en klubb som jag alltså inte har några som helst känslor för. Arsenals spanske tränare Mikel Arteta fick till sist se klubben vinna Premier League efter att man slutat tvåa de tre senaste säsongerna.

Nästa lördag är de dessutom i final i Champions League mot PSG. Ingen kommer att minnas Arsenals titelvinnande spel våren 2026. Mycket längre har en svensk haft en direkt avgörande roll i botten av ligatiteln i England





