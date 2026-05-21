Premier League: Sista omgången, nyckeltal, favoriter och hot

Det är sista omgången i Premier League och det är en intensiv och avgörande vecka. Här är de viktigaste nyckeltalen, favoriterna och hoten för varje lag.

Sista omgången i Premier League spelas av tradition på en söndag och därmed byter Stryktipset och Europatipset plats även den här veckan. Det blir ingen trippel för Pep Guardiola och hans Manchester City men den spanske stjärntränaren kan ändå se tillbaka på en framgångsrik säsong.

Guardiola lämnar City efter säsongen och vill säkert bjuda fansen på en bra insats i säsongsavslutningen. Villa spelade EL-final i Istanbul i onsdags. Sista omgången avgör vilket lag som ska sluta sist i tabellen. Wolves kommer stärkt från poängen senast och kommer vara motiverat för att ta sig förbi Burnley.

Matchen är vidöppen och ettan blir för stor favorit. Crystal Palace-managern Glasner kommer med stor sannolikhet att ta hänsyn till Europa Conference League-finalen som spelas på onsdag. Det kanske inte blir en hel reservelva, men fem-sex ordinarie spelare kommer säkert vilas. Arsenal blev ”mästare i kavaj” i tisdags och kan vila nyckelspelare med tanke på kommande Champions League-finalen.

Gardera! City tappade chansen till ligatiteln i tisdags men kan ändå se tillbaka på en framgångsrik säsong med segrar i de båda inhemska cuperna. Managerikonen Pep Guardiola gör sin sista match på City-bänken och vill gärna avsluta med en seger inför hemmafansen. Villa-spelarna har nog firat EL-segern (och CL-platsen) i onsdags.

Trots stort spel- och chansmässigt övertag förlorade Brighton mot Leeds efter mål på övertid. Men fiskmåsarna från sydkusten ligger fortfarande på en Europa League-plats och är högmotiverat i avslutningen. Saknar viktiga yttern Mitoma. United har gjort en bra säsong men blir varken bättre eller sämre än trea.

Segerläge för Brighton? Säsongen har varit en besvikelse för Liverpool som inte plockat hem någon turnering trots stora förväntningar. Har chans att passera Aston Villa och bli fyra i tabellen. Kan få tillbaka Alisson, Frimpong och Isak.

Brentford spelar för en plats i Europa men formkurvan pekar nedåt. Liverpool tar revansch för bortaförlusten mot Brentford? En poäng mot Chelsea i tisdags hade räckt till nytt kontrakt, men det var inte förrän underläge med 0–2 som Spurs började spelade med någon form av desperation. Fortfarande klar favorit att säkra kontraktet, men det kan bli en nervös eftermiddag.

Everton har tappat formen men är fortfarande ett av ligans bästa bortalag. Jag litar inte på Tottenham. Sunderland har spelat bra i de två senaste matcherna och fick välförtjänt utdelning mot Everton. Segern innebär att man i allra högsta grad är med och slåss om en plats i Europa.

Och vid seger här passerar man Chelsea i tabellen. Mittbacken Ballard avstängd igen. The Blues spelar tredje matchen på en dryg vecka och har pressen på sig. Öppet!

Det lutar åt nedflyttning för West Ham som måste vinna och hoppas att Tottenham samtidigt förlorar. Såg mycket tveksamt ut i Newcastle förra helgen. Leeds var utspelat av Brighton men lyckades ändå vinna efter mål på övertid. Har en hel del skador.

Utgångsetta, men jag tar gärna med tvåan. Fulham missar Europa-spel efter svag avslutning på säsongen. Att man inte lyckades besegra jumbon Wolves senast var svagt. Managern Marco Silva tvekar på en fortsättning i klubben.

Mittbacken Andersen avstängd igen. Newcastle kommer från en bra insats och formkurvan pekar uppåt. Får klara sig utan Joelinton, kanske även Tonali. Får tipset ändå.

Efter Aston Villas Europa League-seger finns chansen för Bournemouth att få spela Champions League om man tar sjätteplatsen. En poäng räcker för att hålla jagande Brighton bakom sig. En stor morot för The Cherries medan Nottingham har väldigt lite att spela för tabellmässigt. Avslutningen blir en kamp om att undvika jumboplatsen för dessa lag.

Burnley har tagit tio poäng på 20 senaste omgångarna medan Wolves höjt sig något och tagit 17 poäng under samma period. Hemmalaget saknar fortsatt kaptenen Cullen. Wolverhampton vill ha revansch för hemmaförlusten och får utgångstecknet. Como har spelat mycket bra fotboll hela säsongen och har lite chans att passera Milan och/eller Roma och ta en Champions League-plats.

Offensive stjärnan Nico Paz saknades senast och riskerar att missa även avslutningen. Cremonese behöver hämta in en poäng på Lecce för att klara sig kvar. Kan tappa motivationen om Lecce leder sin match. Juventus har tappat poäng som stor favorit i två av de tre senaste matcherna och riskerar att missa Champions League till nästa säsong.

Och stadsrivalen Torino lär inte ha något emot att sätta käppar i hjulet. Juventus får klara sig utan avstängde mittbacken Bremer. Utgångstvåa, men ta gärna med flera tecken. Villareal såg ut att ha tredjeplatsen klar men tre förluster på fyra senaste omgångarna har sett de gula ubåtarna tappa initiativet.

Atlético vann hemmamötet och tar tredjeplatsen om det blir minst oavgjort, då inbördes möten avgör om lagen hamnar på samma poäng. Bortalaget har en hel del skador. Stjärnan Alvarez är tveksam till spel. Le Normand är avstängd





