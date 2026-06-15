The Premier League star scored a goal in the friendly match against Sweden but it is unclear if he can play in Norway's first World Cup match since 1998. The 26-year-old traveled with the team to Boston for the match, but did not participate in the warm-up training. The Norwegian coach believes that the player has suffered from a 'classic air conditioning tabbe' due to the extreme heat and cold in the air conditioning. The match against Iraq is scheduled for the night to Wednesday, Swedish time. Later in the group stage, Senegal and France will be opponents.

Premier League -stjärnan gjorde mål i genrepet mot Sverige men nu är det oklart om han kan spela i Norges första VM-match sedan 1998. 26-åringen reste med truppen till Boston där premiärmatchen spelas, men syntes inte till på den matchförberedande träningen.

Det är inget superallvarligt, säger norrmannen. Även om Jörgen Strand Larsen blir frisk väntas han starta på bänken för Norge, som lär ställa upp med Alexander Sörloth och Erling Haaland i anfallet.tror att Strand Larsen gjort en ’klassisk aircondition-tabbe’ i den amerikanska hettan. Här är det väldigt varmt ute och väldigt kallt inne. Då måste du se till att inte ha för låg temperatur på din luftkonditionering.

Du behöver justera så den inte blåser rakt i ansiktet på det, för annars kan du bli lite förkyld. Det är nog det som hänt med Stand Larsen, säger Lökberg till kanalen. Norrmännen ställs mot Irak natten till onsdag, svensk tid. Senare i gruppspelet väntar Senegal och Frankrike.

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