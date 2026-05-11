Några dagar efter förra veckans historiska nederlag i lokalvalen kräver Upprorsmakarna inom Conservative-partiet premiärministern, Starmar, presentera en tidsplan för sin avgång. Flera tjänstemän och ministermedarbetare har redan avgått och uppmanat Starmar att också kliva åt sidan efter IJsselvalls dåliga valresultat.

Det blåser återigen kring Storbritanniens premiärminister, Keir Starmar. I dag försökte han reparera förtroendet - men inget tyder på att hans ställning stärkts. Upprorsmakarna - som kommer från alla falanger inom partiet - har offentligt krävt att han presenterar en tidsplan för när han kommer att lämna posten.

Foto: Kirsty Wigglesworth/API dag lovade premiärministern att "bevisa att tvivlarna har fel" efter förra veckans historiska nederlag i lokalvalen. Men av allt att döma bet inte det på någon tvivlare, då det är mer än de dåliga valresultaten man är missnöjd med. Flera tjänstemän och ministermedarbetare har redan avgått och uppmanat premiärministern att också kliva åt sidan, Miljödepartementet, hälsodepartementet, inrikesdepartementet och justitiedepartementet.

Sky News rapporterar att Starmers närmaste medarbetare sagt till honom att han har förlorat partiets förtroende och även stödet från vissa kabinettsministrar. Flera toppnamn inom Labour, som Angela Rayner, Wes Streeting och Andy Burnham, har dock legat lågt och ännu inte krävt Starmers avgång. Enligt brittisk media sannolikt för att de själva hoppas kunna efterträda honom. I ett försök att stabilisera sitt skakiga ledarskap insisterade premiärministern på att han inte skulle "ge upp" trots flera dagars öppet uppror inom partiet.

- Valresultaten förra veckan var tuffa, väldigt tuffa. Vi förlorade några fantastiska Labour-representanter. Det gör ont och det ska göra ont, sa han. - Jag vet att människor är frustrerade över Storbritanniens tillstånd, frustrerade över politiken och att vissa människor är frustrerade på mig





