President ifrågasätter valresultat i Colombia - jordbävning i Chile och andra nyheter

Colombias president Gustavo Petro accepterar inte valresultatet efter första omgången medan en jordbävning svepte över Chile. Dessutom rapporteras dödsofall i trafikolycka, ebolatest i Brasilien, attack i Libanon och lokaltrafikproblem i Stockholm.

Presidenten i Colombia , Gustavo Petro , accepterar inte resultatet från presidentvalets första omgång, enligt ett inlägg på X där han påstår att hundratusentals röster lagts till felaktigt.

Detta intygas trots att hans anhängare Iván Cepeda gått sämre än väntat, medan den Donald Trump-lojale högerkandidaten Abelardo de la Espriella leder med 44 procent och Cepeda med 41 procent, vilket pekar på en andra omgång. I Chile inträffade en jordbävning med magnituden 6,0 utanför kusten i södra Stilla havet, 35 kilometer nordväst om Valparaíso, enligt United States Geological Survey. Jordbävningen beskrevs som kraftig av New York Times.

I Sverige omkom en man i 40-årsåldern i en singelolycka i Ludvika kommun då hans bil åkte av vägen och in i ett träd; händelsen utreds som grov vårdslöshet i trafik. I Brasilien har en av de två män som isolerats efter ebolasymptom testat negativt för sjukdomen; den man från Uganda fick istället diagnosen malaria, medan den andre i São Paulo lider av hjärnhinneinflammation och ska genomgå ytterligare tester.

I Ukraina skadades två personer i en rysk attack mot regionen Charkiv, enligt guvernören Oleh Synehubov. Åtta personer dödades i en israelisk attack i södra Libanon, enligt Libanons hälsodepartement, med ytterligare 19 skadade, däribland fem barn, vilket har kritiserats av Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I Sverige inträffade också ett allvarligt våldsbrott utanför Kungälv där flera personer skadades och en person är frihetsberövad, enligt polisen.

Stockholms lokaltrafik har drabbats av omfattande problem p.g.a. fel i signalsystemet på den röda tunnelbanelinjen, med risk för fortsattastörningar måndagsmorgonen, och experter har inflytt från Tyskland för att åtgärda problemet





USA:s president skärper kraven för överenskommelse med IranUSA:s president Donald Trump har skärpt sina villkor för en möjlig överenskommelse med Iran och skickat tillbaka förslaget till motparten. De tuffare kraven kan ses som ett försök att snabba på förhandlingarna och sätta press på Iran.

Tre kandidater tävlar om presidentposten i Colombia: Freds- eller hårdlinjepolitik?Tre huvudkandidater står i centrum för det colombianska presidentvalet: vänstersenatorn Iván Cepeda som lovar fortsätta den avgående presidenten Gustavo Petros fredsarbete, samt högerkandidaterna Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia som vill ha en tuffare linje mot rebeller och kriminella. Valet ses som en omröstning om Petros politik, där Fredsavtalet med Farc 2016 inte har gett det önskade freden och där kriminellaorganisationer har utnyttjat maktvakuumet. Samtidigt harPetros tid vid makten inneburit högre sysselsättning och minimilöner. Om ingen når 50 procent kommer andra valomgång den 21 juni.

