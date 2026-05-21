President Trump has withdrawn the use of military force from the table regarding Greenland, according to the US ambassador in Denmark. The future of Greenland should be decided by the Greenlandic people, said Howery to the Greenlandic public service broadcaster KNR on Thursday. The statement came when the ambassador inaugurated a new American consulate in Nuuk, the capital of Greenland. The event was surrounded by protests. Also, Louisiana Governor Jeff Landry, who is the special Greenland envoy, visited the island last week. On Monday, he held negotiations with representatives of the Greenlandic government. The Prime Minister Jens-Frederik Nielsen and the Foreign Minister Mute B Egede described the meeting as good. Further discussions are expected regarding more American bases. The US president, Donald Trump, is no longer considering a military takeover of Greenland, according to the US ambassador in Denmark.

President Trump överväger inte längre att ta över Grönland med militära maktmedel, enligt Ken Howery, finansman, Paypalgrundare, tidigare Sverigeambassadör och numera USA:s ambassadör i Danmark.

– Presidenten har tagit bort användningen av maktmedel från bordet. Grönlands framtid är något som grönländarna själva ska besluta om, sade Howery till det grönländska public service-bolaget KNR på torsdagen. Uttalandet kom när ambassadören invigde av ett nytt amerikanskt konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk. Ett arrangemang som omgärdades av protester.

Även Trumps särskilda Grönlandssändebud, Louisianaguvernören Jeff Landry, har besökt ön i veckan som gick. I måndags höll han överläggningar med företrädare för Grönlands regering. Regeringschefen Jens-Frederik Nielsen och utrikesministern Mute B Egede beskrev mötet som bra. Fortsättning följer i diskussionen om fler amerikanska baser.

USA:s president Donald Trump överväger inte längre att ta över Grönland med militära maktmedel, säger USA:s ambassadör till Danmark.utrikesminister Lars Løkke ska återförenas med USA:s utrikesminister Marco Rubio på Natotoppmötet i Helsingborg under fredagen. De sågs under dramatiska former i Washington i den akuta Grönlandskrisen i januari. Några dagar senare backade Donald Trump från hotet om att använda militärt våld.

Det är mycket möjligt, till och med troligt, att rådgivarna i Vita huset har ansträngt sig hårt för att stoppa invasionsplanerna. Grönland är fortfarande en del av det danska kungariket och Danmark är en del av Nato. Konsekvenserna för samarbetet i försvarsalliansen skulle bli förödande.

Och det är positivt för politiker i både Nuuk och Köpenhamn att Trumpadministrationens företrädare väljer att upprepa budskapet nu i maj.här vintern och våren har jag inte mött eller sett någon dansk eller grönländsk politiker som tror att krisen runt världens största ö är över. Jag tvivlar på att de kommer att låta sig invaggas i säkerhet av Howerys ord.

"Bara för att maktfrågan har plockats bort från bordet är man inte i mål. Trump inbillar sig fortfarande att han kan locka Grönland till USA", säger seniorforskaren Ulrik Pram Gad från Danish Institute for International Studies till danska Politiken på torsdagskvällen. Donald Trumps envishet och ombytlighet bidrar till skepsisen på olika sätt. Den amerikanske presidenten har länge varit fixerad vid världens största ö.

Han gjorde försök att köpa Grönland redan under sin första mandatperiod. Nu förbereder han sitt eftermäle genom att bygga balsal och triumfbåge i Washington. En expansion av det amerikanska territoriet kan bli kronan på verket. Det ligger i linje med den så kallade Donroedoktrenes tankegångar om dominans på det västra halvklotet.en utrikespolitik som kommit att förknippas med företrädaren Richard Nixons "galningsteori".

Den strategin går ut på att komma med så hotfull och oförutsägbar retorik i utrikespolitiken att motståndarna skräms till underkastelse. Som när Trump hotar med skyhöga tullar eller påstår att han ska bomba Iran till underkastelse





