Presidentvalet i Colombia ser ut att gå mot en andra runda efter att 99 procent av rösterna räknats. Den Donald Trump-lojale högerkandidaten Abelardo de la Espriella väntas ställas mot vänstersenatorn Iván Cepeda, som är allierad med avgående Gustavo Petro.

Den Donald Trump-lojale högerkandidaten Abelardo de la Espriella väntas ställas mot vänstersenatorn Iván Cepeda, som är allierad med avgående Gustavo Petro. Två personer har skadats i samband med attacker mot den ukrainska regionen Charkiv, uppger guvernören Oleh Synehubov på Telegram. Oljepriset steg när handeln öppnade igen. Alla väntar på ett slutligt svar på den stora frågan: kommer USA och Iran att ta steg för att avluta kriget?

När handeln öppnade vid midnatt natten till måndagen ökade Nordsjöoljan. Strax efter öppning låg priset på 93,11 dollar per fat i terminshandeln. Åtta personer dödades i en israelisk attack under söndagsmorgonen, uppger Libanons hälsodepartement på söndagskvällen. Polis, ambulans och räddningstjänst ryckte i kväll ut till Kungälv efter ett larm om ett grovt våldsbrott.

Räddningstjänsten i Storgöteborg uppger för Aftonbladet att man har bistått ambulansen på plats.

Tre kandidater tävlar om presidentposten i Colombia: Freds- eller hårdlinjepolitik?Tre huvudkandidater står i centrum för det colombianska presidentvalet: vänstersenatorn Iván Cepeda som lovar fortsätta den avgående presidenten Gustavo Petros fredsarbete, samt högerkandidaterna Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia som vill ha en tuffare linje mot rebeller och kriminella. Valet ses som en omröstning om Petros politik, där Fredsavtalet med Farc 2016 inte har gett det önskade freden och där kriminellaorganisationer har utnyttjat maktvakuumet. Samtidigt harPetros tid vid makten inneburit högre sysselsättning och minimilöner. Om ingen når 50 procent kommer andra valomgång den 21 juni.

