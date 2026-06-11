Prevas medverkar under Almedalsveckan 2026 med fokus på innovationskraft, kompetensbehov och infrastruktur

Prevas, en av Sveriges ledande innovationskonsultföretag, kommer att delta i Almedalsveckan 2026 med en temadag om hur Sverige kan säkra sin innovationskraft, möta framtida kompetensbehov och nyttja de stora infrastruktursatsningar som planeras. Mälardalen, en av Sveriges viktigaste motorer för innovation, industriell utveckling och tillväxt, kommer att vara en del av arrangemanget tillsammans med Västerås stad, Mälardalsrådet, Mälardalens universitet och sju andra organisationer. Under Almedalsveckan arrangeras Mälardalsarenan, en dag med panelsamtal och mingel för att stärka dialogen kring framtidens möjligheter.

Hur säkerställer vi Sveriges innovationskraft? Hur möter vi teknikindustrins framtida kompetensbehov ? Och hur får vi ut maximal nytta av de stora infrastruktursatsningar som nu planeras?

Det är några av de frågor som står i centrum när Prevas medverkar under Almedalsveckan 2026. Mälardalen är en av Sveriges viktigaste motorer för innovation, industriell utveckling och tillväxt. För att synliggöra regionens betydelse och stärka dialogen kring framtidens möjligheter arrangerar Prevas, tillsammans med Västerås stad, Mälardalsrådet, Mälardalens universitet och sju andra organisationer, Mälardalsarenan under Almedalsveckan. Under eftermiddagen samlas representanter från näringsliv, politik och akademi för att diskutera några av de mest avgörande frågorna för Sveriges konkurrenskraft och framtida utveckling.

- De stora samhällsutmaningarna kan ingen lösa ensam. För att lyckas med den gröna och digitala omställningen krävs nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Mälardalsarenan är ett viktigt forum för just den dialogen, säger Magnus Welén, CEO på Prevas AB, som kommer att vara på plats i Almedalen. 16.00-16.45: Panelsamtal om genomförandet av de infrastruktursatsningar som beslutats i nationell plan, för att inte gå miste om nyttor för 222 miljarder. 17.00-17.45: Mälardalsmingel i en av Visbys vackra trädgårdar.

Här får du en fantastisk möjlighet att knyta nya kontakter och möta politiker, representanter från akademi, näringsliv och organisationer. Helena Lundin, Head of Communication & Sustainability, Prevas A





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prevas Almedalsveckan Sveriges Innovationskraft Teknikindustrins Framtida Kompetensbehov Infrastruktur Mälardalen Västerås Mälardalsrådet Mälardalens Universitet Panelsamtal Mingel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allt om valet 2026Följ Expressens valbevakning med Max V Karlsson, Anna Gullberg, Viktor Barth-Kron, Anette Holmqvist och Emma hman.

Read more »

Riksdagsledamöter i tågkoas – kan missa omröstning – Senaste nytt om valet 2026Söndagen den 13 september 2026 är det val i Sverige och maktkampen är igång. Här kan du följa senaste nytt inom svensk politik

Read more »

Fotboll: Michel Platini stämmer Fifa-presidenten Gianni Infantino – Internationell fotboll 2026Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen.

Read more »

Hemskickade VM-domaren: 'Tror de har problem med mitt land' - VM 2026VM-domaren Omar Artan skickades hem från USA. Somaliern uttalar sig nu till New York Times. - Jag är väldigt, väldigt besviken, säger Artan.

Read more »