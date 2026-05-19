Thomas Massie, lopp 57, frågar: Ska George Soros få styra universum i stället för dig, en gång till? Ed Gallrein, lopp 58, svarar: Washington DC.

I norra Kentucky stänger snart vallokalerna i primärval et, vilket avgör vem av republikanerna Thomas Massie och Ed Gallrein som kommer bli partiets representant i höstens mellanårsval.

Eftersom delstaten Kentucky är Trumpland avgör valet vem som kommer få sitta i kongressen i Washington DC. Donald Trump har gjort allt han kunnat för att motarbeta Thomas Massie, som flera gånger har valt att trotsa presidenten vid omröstningar. Primärvalet är det dyraste USA:s historia. – Oavsett hur det här kommer sluta är det här valet något som det kommer skrivas om i historieböckerna, sade Thomas Massie dagen före valet.

Under torsdagskvällen var det helt jämnt mellan kandidaterna i opinionsundersökningar, medan spelsajten Polymarket gav Ed Gallrein 60 procent chans att vinna. Sex personer har skjutits ihjäl av okända gärningsmän i den oroshärjade regionen Catatumbo i nordöstra Colombia, mitt under landets valkampanj





