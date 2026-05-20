Prins Carl Gustafts stiftelse kritiseras: Elevanstassistent hyllade själv sökjöringen av pengar, men medgav att delar av pengarna hamnade i sin egen ficka.

En elevassistent i Göteborg har polisanmälts och avskedats efter att han ertappats med att söka pengar från Prins Carl Gustafs stiftelse för aktiviteter åt eleverna. Elevanstassistenten anställde sig själv som sökjör och hävdade att pengarna skulle gå till en 'guldkant i vardagen' med resor till bland annat Stockholm, Ulricehamn och Nordens ark utanför Lysekil. Han medgav dessutom att åtminstone delar av pengarna hamnade i hans egen ficka. Totalt rör det sig om fem eller sex ansökningar på totalt mellan 50 000 till 60 000 kronor som skolan i nuläget känner till har beviljats för olika ändamål. Elevanstassistenten anklagas för att ha låtit bli att föra vidare en mindre summa till kontantkassan, samtidigt som han ska ha tagit pengar ur samma kontantkassa – totalt 7 500 kronor.

Prins Carl Gustafs stiftelse startades 1946 i samband med nuvarande kungens födelse.

Prins Carl Gustafs stiftelse startades 1946 genom en insamling i samband med nuvarande kung Carl XVI Gustafs födelse. Årligen delar stiftelsen ut stora belopp till barn och ungdomars verksamheter, särskilt till de med funktionsnedsättning som får möjlighet att komma ut på resor och läger. En elevassistent i Göteborg har polisanmälts och avskedats efter att han ertappats med att söka pengar från Prins Carl Gustafs stiftelse för aktiviteter åt eleverna.

Aktiviteterna har sedan aldrig ägt rum och elevassistenten anklagas för att ha tagit delar av pengarna. Barnen skulle, med elevassistentens egna ord, ges en ‘guldkant i vardagen’ med resor till bland annat Stockholm, Ulricehamn och Nordens ark utanför Lysekil. Åtminstone delar av pengarna hamnade i elevassistentens egen ficka, men kommunen utesluter inte att mer pengar kan ha sökts i skolans namn och försvunnit och vill med en polisanmälan få till att polis och åklagare utreder saken.

Kristin Perem, HR-chef vid Grundskoleförvaltningen i Göteborg, säger att alla utbetalningar från stiftelsen gick direkt till elevassistentens eget privata konto. Till sist framgår det att principen bakom stiftelsen har varit att bevilja många hundra små bidrag på typiskt sätt till särskolor och resor för barn som går i speciella skolor som annars har svårt att få pengar till friluftsverksamhet och liknande. Däremot har stiftelsen i Göteborgs fall beskrivits som ’otroligt beklaglig’





