Prinsessan Madeleine skapar en ny animerad serie för SkyShowtime

Prinsessan Madeleine startar en ny animerad serie för SkyShowtime som handlar om tre barn som hamnar på en mytomspunnen ögrupp med en stor hemlighet. Seriens syfte är att uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus, och samtidigt förmedla viktiga budskap om hållbarhet, överlevnad och samvete. Peter Egeberg regisserar den gjorda serien som skräddarsytts för SkyShowtime.

Foto: Christine Olsson/TTPrinsessan Madeleine ger sig in i tv-världen. Hon ligger bakom en ny animerad serie som görs för strömningstjänsten SkyShowtime. Serien heter "Hidden islands" och beskrivs som en äventyrsserie för hela familjen med tanken att uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus.

Serien görs i 20 avsnitt på vardera sju minuter och kommer på strömningstjänsten SkyShowtime senare i år. Prinsessan Madeleine gör tv-serien i samarbete med Karini Gustafson-Teixeira. Duon har tidigare arbetat ihop med barnboken "Stella och hemligheten" som kom ut 2019.

"Hidden islands" handlar om tre barn som hamnar på en mytomspunnen ögrupp som bär på en stor hemlighet, vilket kommer att förändra barnens liv. Det är den första animerade originalserien som görs för SkyShowtime. Vår målsättning var att skapa en animerad berättelse som skulle genomsyras av äventyr och samtidigt förmedla viktiga budskap om hållbarhet, överlevnad och omtanke om planeten. Den danska regissören Peter Egeberg producerar.

Prinsessan Madeleine flyttade nyligen hem till Sverige med sin familj efter flera år utomlands. Vid sidan av sina kungliga plikter lanserade hon i fjol hudvårdsmärket Minlen.





