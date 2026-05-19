Prinsessan Madeleines nya animerade serie Hidden Islands

Prinsessan Madeleine lanserar en familjeserie för SkyShowtime som fokuserar på äventyr, natur och hållbarhet för barn.

Prinsessan Madeleine tar nu ett spännande steg in i världen av animerad underhållning med den nya serien som bär titeln Hidden Islands . Detta projekt är inte bara en berättelse för barn utan en genomtänkt satsning för att uppmuntra den yngre generationen att lämna sina digitala enheter och istället utforska den levande naturen.

Tillsammans med sin samarbetspartner Karini Gustafson-Teixeira har prinsessan utvecklat ett koncept som syftar till att väcka nyfikenheten hos barn och inspirera dem att vistas mer utomhus i den friska luften. Samarbetet mellan de två är inte nytt, då de tidigare har arbetat tillsammans med barnboken Stella och hemligheten som gavs ut år 2019. Utvecklingen av den här serien påbörjades under den utmanande covid-perioden, då behovet av kontakt med naturen blev än mer påtagligt för många människor världen över.

Genom att kombinera sin kärlek till berättande, barn och miljö har de skapat något som förhoppningsvis kan göra skillnad i barns vardag. Handlingen i Hidden Islands kretsar kring tre modiga barn som genom ett oväntat äventyr hamnar på en mytomspunnen ögrupp. Dessa öar är inte som några andra platser på jorden, utan bär på en stor och djup hemlighet som kommer att förändra barnens liv i grunden.

Genom deras resor och upptäckter får tittarna följa med på en resa fylld av magi och spänning. Men bortom äventyret finns ett viktigt pedagogiskt syfte. Serien är utformad för att förmedla centrala budskap om hållbarhet och vikten av att ta hand om vår planet. I en tid där klimatförändringar och miljöförstöring är ständigt närvarande ämnen, vill prinsessan Madeleine och hennes team ge barnen verktyg och inspiration för att förstå överlevnad och omtanke om ekosystemen.

Det handlar om att lära sig respektera naturens kretslopp och förstå att varje liten handling kan bidra till en bättre framtid för alla levande varelser. När det kommer till produktionen är Hidden Islands en milstolpe för strömningstjänsten SkyShowtime, då det är den allra första animerade originalserien som produceras specifikt för deras plattform. Serien består av totalt 20 avsnitt, där varje del är kort och kärnfull med en längd på sju minuter.

Detta format är perfekt anpassat för barnens koncentrationsförmåga och gör det enkelt att konsumera innehållet i små doser. Produktionen leds av det välrenommerade bolaget Oya Copenhagen, som tidigare har visat sin skicklighet genom framgångar som den animerade serien Mias magiska värld. Regissören Peter Egeberg från Danmark står för den konstnärliga ledningen och ser till att visionen om en magisk men samtidigt lärorik värld blir verklighet.

Kombinationen av dansk expertis och den svenska kungliga visionen lovar en visuellt tilltalande upplevelse som kommer att locka både föräldrar och barn. Denna nya satsning kommer i ett intressant skede av prinsessan Madeleines liv. Efter att ha bott utomlands under många år valde hon och hennes familj att flytta tillbaka till Sverige för två år sedan. Sedan hemkomsten har hon balanserat sina officiella kungliga plikter med ett starkt engagemang för personliga projekt och entreprenörskap.

Förutom sitt engagemang i den animerade världen lanserade hon förra året hudvårdsmärket Minlen, vilket visar på hennes vilja att utforska olika kreativa och affärsmässiga vägar. Att nu lansera Hidden Islands bekräftar hennes passion för att skapa innehåll som ger ett mervärde till samhället, särskilt för barn. Genom att använda sin plattform för att lyfta frågor om miljö och natur hoppas hon kunna inspirera tusentals barn att se världen med nya ögon och upptäcka glädjen i det enkla livet utomhus





