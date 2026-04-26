Prioritera svenska arbetslösa innan arbetskraftsinvandring

Debattartikel som argumenterar för att Sverige bör fokusera på att minska arbetslösheten bland svenska medborgare innan arbetskraftsinvandring från länder utanför EU ökar. Artikeln kritiserar regeringens nya system som riskerar att leda till låglönekonkurrens och exploatering.

Sverige står inför stora utmaningar med en arbetslöshet som uppgår till en halv miljon människor. I stället för att prioritera arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, bör fokus ligga på att få dessa arbetslösa i arbete.

Den nuvarande regeringen inför ett system som riskerar att öppna för låglönekonkurrens och exploatering av arbetskraft, utan tillräckligt samråd med fack och expertmyndigheter. Detta väcker oro, då tidigare erfarenheter, som under Reinfeldts regering, har visat att ett liberalt system för arbetskraftsinvandring kan leda till skuggsamhällen i arbetslivet, osund konkurrens och press nedåt på lönerna. Trots löften om förändring från den nuvarande regeringen och SD, riskerar åtgärderna att bli verkningslösa och fortsätta exploateringen.

Regeringen har infört en lönegräns på 33 900 kronor för arbetskraftsinvandring, men samtidigt undantas 81 yrken från detta krav. Många av dessa yrken tillhör LO-förbund och är redan utsatta för osund konkurrens. Listan över undantagna yrken baseras på arbetsgivares upplevda svårigheter att rekrytera, inte på faktisk brist. Ett exempel är taxiförare, där det snarare råder ett överskott, men yrket ändå listas.

Regeringen kan dessutom ensidigt bestämma vilka yrken som ska undantas, utan att lyssna på experter eller fack. Detta skapar en risk att regeringen endast lyssnar på arbetsgivare som efterfrågar billig arbetskraft. Redan nu har regeringen gjort undantag för yrken inom hälso- och sjukvård, baserat på arbetsgivares påståenden om brist, vilket LO:s granskning av Migrationsverkets statistik motbevisar. Under 2025 beviljades endast 30 undersköterskor och 26 vårdbiträden arbetstillstånd.

Det verkliga problemet är inte brist på arbetskraft, utan brist på rimliga löner och arbetsvillkor. Kommunal uppger att det finns omkring 42 000 utbildade undersköterskor som inte arbetar i yrket. En lösning är att återinföra arbetsmarknadsprövningen som fanns under Reinfeldts regering, där expertmyndigheten, i samråd med arbetsgivare och fack, avgjorde var det rådde faktisk arbetskraftsbrist.

Detta skulle minska godtycket och säkerställa att arbetskraftsinvandringen sker på ett sätt som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare, och inte leder till exploatering och osund konkurrens. Att prioritera sysselsättningen för de redan befintliga arbetslösa i Sverige måste vara den primära målsättningen





