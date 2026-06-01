Prisstabilitet och utmaningar på svensk fritidshusmarknad

En djupgående genomgång av den svenska marknaden för fritidshus, med fokus på prisutveckling, försäljningsvolym, byggaktivitet, nya finansiella regler och viktiga praktiska överväganden för köpare.

Marknaden för fritidshus i Sverige är just nu relativt stabil prisvis, men med stora regionala variationer. Enligt nya rapporter ligger priset på ett genomsnittligt fritidshus omkring 2,4 miljoner kronor.

Prisutvecklingen följer generellt den på småhusmarknaden, men med kraftigare svängningar på grund av färre transaktioner och att köp av fritidshus är känsligt för konjunkturen. Under det senaste året har priserna varit nästan oförändrade justerade för säsongsmässiga variationer, och spekulanterna har varit försiktiga. Samtidigt verkar stärkt köpkraft bland hushåll och sommarmånaderna driva intresset. Petri Rask, kontorschef på Handelsbanken Linköping, beskriver marknaden som ultralokal där läge och skick är avgörande.

Han noterar ett växande kundintresse efter en period av avvaktande. Försäljningstiderna skiljer sig markant över året, med upp till 200 dagar i mars och endast cirka 40 dagar efter påsk. Just nu finns ungefär 3000 fritidshus till salu, vilket är jämförbart med fjolåret, men under det första kvartalet lades färre nya objekt ut jämfört med 2025. Helena Bornevall understryker att fritidshus ofta är en viktig del av livskvaliteten och att intresset upprätthålls även i osäkra ekonomiska tider.

Hon ser inga tydliga prisändringar men pekar på stärkt köpkraft, ökad optimism och nya regler för bolån som faktorer som kan ge en ljusning. Byggandet av fjällstugor, en specifik typ av fritidshus, har minskat kraftigt efter en period av snabb expansion på 2010-talet och under pandemin. Nu bromsar nyproduktionen in på grund av höga byggkostnader, stigande räntor och ett betydande utbud av redan färdiga fjällstugor till salu.

Det finns inga tydliga tecken på att byggaktivitetarna ska öka igen inom en snar framtid. Samtidigt ser man ett växande intresse bland svenska köpare att söka fritidshus utomlands, särskilt i länder som Spanien och Frankrike. Petri Rask förklarar detta med den stärkta svenska kronan och lägre räntor i Europa, vilket underlättar finansiering. Nya regler om bolån har båda positiva och negativa konsekvenser för potentiella köpare av fritidshus.

Slopandet av det skärpta amorteringskravet kan göra det lättare för vissa hushåll att få finansiering. Å andra sidan har bolånetaket på befintlig bostad sjunkits, vilket gör det svårare för andra att kunna låna till ett fritidshusköp. Detta gäller särskilt köp av fritidshus på arrendetomt där det ofta krävs att den permanentbostaden används som säkerhet. Rask betonar vikten av individuell rådgivning då reglerna påverkar olika personer på olika sätt.

För alla som överväger att köpa ett fritidshus finns det ett antal ekonomiska och praktiska faktorer att ta hänsyn till. Det är viktigt att beräkna den totala månadskostnaden och hur den påverkar den privata ekonomin i stort, inte bara fokusera på priset för själva huset. Man bör undvika att binda upp allt kapital i fastigheten och säkerställa att det finns en buffert för oväntade reparationer och underhåll.

Om huset är äldre än tio år brukar underhållet vara mer omfattande och kostnaderna högre; ett noggrant besiktningsprotokoll och en plan för framtida utgifter är avgörande. Dessutom är det klokt att undersöka eventuella detaljplaner som kan förändra karaktären av området. Förutom köpeskatt och frånvaro kostnader som sophämtning, el, vatten och avlopp kan vara högre i fritidshusområden jämfört med stadens kundansvar. Kontrollera om det finns kommunalt vatten och avlopp och beräkna eventuella avgifter till samfällighet som vägföreningar.

Även uppvärmningssystemet påverkar de löpande kostnaderna - en värmepump eller bättre isolering kan minska elanvändningen och öka komforten. Reskostnader i tid och pengar måste också beaktas. Vidare är det ägarens ansvar att se till avloppssystemet uppfyller miljöregler; om det behövs en ny installation kan det kosta betydande summor, upp till 200 000 kronor. Slutligen, av försäkringsskäl måste man kunna visa på ett visst skydd för huset även under perioder när det inte används





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fritidshus 瑞典 Prisutveckling Byggkostnader Finansiering Bolån Fjällstuga Utomlands Köprapport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Visste du att... Peter Jackson bytte ut ett ord - och skapade Gandalfs ikoniska replik'Sagan om ringen' dominerar på svensk streaming just nu, och då är det aldrig fel med lite kul trivia.

Read more »

Putin får ekonomisk chock om Nato stänger ÖstersjönEn blockad av Östersjön kan ge Ryssland en ekonomisk chock och även påverka svensk BNP.

Read more »

Ulf Kristerssons vision om Sveriges ekonomiska framgång och utmaningar inför valetArtikeln diskuterar Ulf Kristerssons uttalande om att Sverige ska bli rikast i Europa på tio år, samt den politiska läget inför det kommande valet. Trots en positiv ekonomisk politik från regeringen har de rödgröna oppositionen behållit en liten ledning i opinionsmätningar. Artikeln belyser behovet av en "game changer" för att Tidöpartierna ska kunna ta tillbaka makten, och pekar på faktorer som konjunkturläget och internationella händelser som påverkar väljarnas beslut.

Read more »

Svenskt lantbruk hotas av politisk aktivismKommuner börjar detaljstyra vad människor får äta, och det är ett hån mot svenska bönder och svensk matproduktion.

Read more »

Andreas Johansson Heinö: MP och SD är varandras motpoler – men två saker förenar demLiksom KD, MP och Ny Demokrati erbjöd SD något genuint främmande när partiet tog plats i svensk politiks finrum – och bekämpades av etablissemanget.

Read more »

Fler tror på stigande bopriser: ”Islossning”Storbanken SEB ser en ”islossning” på svensk bostadsmarknad.

Read more »