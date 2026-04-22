Privata familjehemsföretag lovar mer – men levererar inte alltid

En granskning visar att privata familjehemsföretag lockar med högre ersättningar och mer stöd än kommunerna, men familjehem vittnar om att löften inte alltid infrias. Detta kan leda till att barn omplaceras och kommunerna förlorar insyn.

Den ökande privatiseringen av familjehemsvården i Sverige skapar en komplex situation där löften om bättre stöd och högre ersättningar från privata företag inte alltid infrias.

Mia och Ola, ett erfaret familjehem i Dalarna med 17 års erfarenhet av både kommunala och privata uppdrag, vittnar om en bristande uppfyllelse av de åtaganden som ett konsulentföretag ingick. De upplevde en tydlig konkurrens om familjehem och valde att ta emot en pojke med betydande problematik efter kontakt med ett privat företag. När det utlovade stödet uteblev, tvingades de säga upp kontraktet, vilket resulterade i att pojken omplacerades till en institution.

Företaget i fråga avböjde en intervju men hävdade via telefon att uppsägningen skedde innan allt stöd hade kunnat implementeras. En granskning av SVT visar att samtliga 15 kontaktade företag uppger att de erbjuder mer stöd än kommunerna, och hälften nämner även högre ersättningar. Ola framhåller fördelen med företagets dygnet runt-jour jämfört med socialtjänstens begränsade arbetstider. Trots dessa löften om förbättrade villkor, bekräftar forskning av Evelina Lif Fridell, som nyligen disputerat om familjehemsmarknaden, att många familjehem attraheras av företagens utlovade stöd.

Samtidigt pekar statliga rapporter på en minskad insyn för kommunerna i placeringar som sker via privata företag, vilket försvårar kontrollen av att de tjänster som betalas för faktiskt levereras. Detta har lett till en begäran från Vårdföretagarna och SSR om skärpt tillsyn av konsulentföretagen för att säkerställa kvaliteten inom branschen. Familjehemskonsulenter fungerar som en länk mellan kommunen och familjehemmen, ansvarar för att hitta lämpliga familjer och följa upp placeringarna genom löpande kontakt och rapportering.

Det är dock viktigt att understryka att det yttersta ansvaret för barnets välbefinnande alltid ligger hos kommunen, ett ansvar som inte kan delegeras till privata aktörer. Denna utveckling väcker frågor om huruvida privatiseringen av familjehemsvården verkligen gynnar barnen och familjehemmen. Även om privata företag kan erbjuda mer flexibla och omfattande stödsystem, finns det en risk att kommunernas kontroll och insyn minskar, vilket kan leda till brister i kvaliteten och uppföljningen.

Mia och Olas erfarenhet illustrerar tydligt att löften inte alltid infrias, och att konsekvenserna av bristande stöd kan vara allvarliga för barnen som är i behov av omvårdnad. Den efterfrågade skärpta tillsynen är därför avgörande för att säkerställa att privata familjehemskonsulentföretag lever upp till sina åtaganden och att barnens bästa alltid sätts i första rummet. Det är också viktigt att kommunerna behåller en stark roll i processen och inte överlåter sitt ansvar till privata aktörer.

En välfungerande familjehemsvård kräver en balans mellan privata initiativ och kommunal kontroll, där barnens behov alltid är centrala. Denna situation understryker behovet av en kontinuerlig dialog och utvärdering av familjehemsmarknaden för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård för alla barn i behov av ett familjehem





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Familjehem Privatisering Socialtjänst Barnomsorg Tillsyn

United States Latest News, United States Headlines

