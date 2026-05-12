Private Culture House in Copenhagen vs. Municipal Culture Houses in Malmö

The text describes the contrast between the privately-funded Culture House Mazetti in Copenhagen and the lack of municipal culture houses in Malmö, despite the city's population of 350,000 and the nearby city of Copenhagen's population of 700,000. The text highlights the challenges faced by artists and cultural organizations in Malmö, including the need for affordable spaces and the impact of cultural policies that prioritize institutions over the free culture sector.

Kulturhuset Mazetti – ett privat kulturhus i Köpenhamn, inte ett kommunalt kulturhus på köpenhamnskt vis. Det blomstrar i Köpenhamn, våren har kommit många veckor före den malmöitiska.

Åtminstone för den fria kulturen. Jag sitter på en god lunch i Kulturhuset Unions lokaler, tillsammans med Niels Righolt, chefen för den danska kulturorganisationen Center för Konst och Interkultur. I huset arbetar konstnärer, teatergrupper och konsertarrangörer sida vid sida. Den nya konsertsalen, som rymmer fyrahundra personer, är nyöppnad och hela huset andas optimism, ja något så ovanligt som en kulturpolitisk sådan.

Niels Righolt berättar för mig att staden satsar på den fria kulturen och att den lokala kulturutvecklingen ska omfamna alla köpenhamnare. Staden har 34 kommunalt finansierade kulturhus, för fria grupper, frilansande kulturarbetare och kulturintresserade invånare. Husen varierar i format och funktion. Vissa fungerar som communityhus, vissa som och andra går att anpassa efter en utställning, en teaterföreställning eller konsert.

Alla stadens kulturarbetare och de lokala kulturaktörer som behöver en scen eller ett mötesrum ryms. Center för Konst och Interkulturs lokaler är rymliga, man delar kopieringsapparater, kafferum och större mötesrum med andra organisationer. På bottenvåningen, där vi äter lunch tillsammans, jobbar kvinnor från Mellanöstern. Från början var det en kommunal satsning på kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Men det var för länge sedan – idag driver kvinnorna, som inte längre behöver stöd, restaurangen. Frågan från Niels Righolt infinner sig som en kall vind: hur många kulturens medborgarhus har ni i Malmö, Jonas? befolkning på 350 000 med Köpenhamns 700 000 borde det bli 17. Men vi har inget. Jag tittar ner i bordet och vet inte vad jag ska svara.

Jag älskar mitt Malmö, men skäms för att bo i en så underutvecklad stad. Niels Righolt berättar att Köpenhamn subventionerar hyrorna ganska rejält för kulturverksamheter. Det betyder att hans Center för Konst och Interkultur betalar 5 200 danska kronor i månaden för sina lokaler. Den kulturorganisation jag själv företräder betalar nästan tre gånger så mycket för en motsvarande lokal i Malmö.

Varför kan inte kulturpolitiker i Malmö se den lokala kulturens- och det fria kulturlivets behov som möjligheter? Jag möter förtvivlade kulturarbetare som alltid har ett dagjobb, ofta på heltid, för att ha råd att skapa och omsätta sina fleråriga universitets- och högskolestudier till kultur åt Malmöborna. Den som vill sätta upp en teaterföreställning men inte äger en scen får trängas på de få scener som finns att hyra.

Men det är flera års väntan och det kostar så mycket att det lilla kulturstödet som delas ut av Malmö stad endast skulle räcka till hyran. Det verkar som om staden inte förstår hur viktigt det är med ett fritt kulturliv. För istället satsas enorma pengar på institutionerna. När Drömmarnas hus gick i graven gavs dess lokaler till en institution; Malmö stadsteater.

Det satsas på ett nytt konstmuseum, ytterligare en kulturinstitution i Malmös fina kvarter. Dansinstitutionen i hamnen inviger även den nya lokaler. Men det som Malmös kulturliv är känt för, mångfalden av röster och konstnärliga uttryck, hålls nere. Hur ska det fria kulturlivet kunna vara en aktör i en stad som inte tillåter den att existera på rimliga villkor?

De kulturpolitiska honnörsorden för staden är ett hån mot kulturarbetarna: ”hållbar utveckling”, ”social inkludering”, ”mångfald”, ”allas lika värde”… Hur då? kulturpolitiker förstår att kultur handlar om mer än fina salonger. För det kan väl inte vara så illa att den satsande kulturstaden egentligen bara vill satsa på fast anställda skådespelare på en stadsteater, endast pampiga hus och salonger för den medel- och överklass som avlägger ett teater- eller museibesök i halvåret? Upp till bevis.

Det är dags att förändra de usla villkoren för det fria kulturlivet i Malmö. Jag gör som alla andra kulturarbetare, jag biter ihop. Jag älskar Malmö, och jag vill tro att staden kan mer … men just nu trivs jag bättre i vårvindarnas Köpenhamn. Där kulturarbetarna erbjuds rimliga villkor för att skapa kultur åt stadens befolkning





