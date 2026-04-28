Proaktiv företagshälsa minskar ohälsa och kostnader

Qurant Health erbjuder en helhetslösning för företagshälsa och vårdförsäkring som fokuserar på att förebygga ohälsa genom tidig identifiering och proaktiva insatser. Detta kan leda till minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och lägre samhällskostnader.

Ohälsa och sjukskrivningar utgör en betydande ekonomisk belastning för samhället, med årliga kostnader som uppgår till mångmiljardbelopp. Traditionellt sett har företagshälsovården haft en central roll i att förebygga ohälsa bland anställda.

Men i praktiken har denna roll alltmer förskjutits mot att vara reaktiv, där insatser ofta sätts in först när en medarbetare redan är sjukskriven eller när hälsoproblem har eskalerat till en akut nivå. Detta innebär att möjligheten att tidigt identifiera och åtgärda riskfaktorer för ohälsa går förlorad, vilket resulterar i högre kostnader och minskad produktivitet. Qurant Health har tagit fram en innovativ lösning genom att utveckla proaktiva tjänster inom både företagshälsa och vårdförsäkring.

Dessa tjänster är utformade för att erbjuda företag en helhetslösning för att mäta och identifiera ohälsa innan den leder till sjukskrivningar eller andra negativa konsekvenser för medarbetarna. Carl Jacobsson, representant för Qurant Health, betonar att förebyggande av ohälsa, särskilt psykisk ohälsa, är ett samhällsproblem som kräver gemensamma insatser och handling. Genom en digital plattform får medarbetare snabb och enkel tillgång till ett dedikerat hälsoteam, bestående av läkare och psykologer.

Samtidigt samlar systemet kontinuerligt in data genom exempelvis registrering av sjukfrånvaro och regelbundna hälsomätningar. Detta möjliggör en tidig identifiering av riskfaktorer och en proaktiv hantering av potentiella hälsoproblem. Målet är att hjälpa individer att förändra sina beteenden innan de utvecklar sjukdom. Qurant Health kombinerar därför förebyggande och tidiga hälsoinsatser med en vårdförsäkring eller företagshälsa för att skapa en komplett och integrerad lösning.

Nyligen har företaget även lanserat digitala hälsoscreeningar, vilka följs upp av personlig hälsocoachning. Dessa tjänster ger både individen och arbetsgivaren en tydligare bild av hälsoläget och erbjuder stöd i frågor som rör medarbetarnas hälsa, vilket säkerställer att insatserna riktas dit de verkligen behövs. Många arbetsgivare köper idag olika hälsotjänster från flera olika leverantörer, inklusive företagshälsa, sjukvårdsförsäkring, hälsoundersökningar och friskvårdsinitiativ.

Detta kan leda till en fragmenterad och ineffektiv hantering av hälsoarbetet, då helheten ofta saknas och HR-avdelningen spenderar mycket tid på att upphandla och koordinera olika leverantörer. Qurants Hälsoportal löser detta problem genom att samla och strukturera information från olika källor, vilket skapar en mer datadriven styrning av hälsoarbetet. Detta ger arbetsgivare möjlighet att få faktiska insikter om medarbetarnas välbefinnande och att utvärdera effekten av olika hälsoinsatser.

Tidigare var det svårt att avgöra vilka åtgärder som faktiskt gav resultat, men nu kan Qurant Health bidra med konkreta data och analyser. För arbetsgivare innebär detta en möjlighet att minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och fatta mer välgrundade beslut. För medarbetarna handlar det om att få stöd redan när de upplever stress, mår dåligt eller behöver rådgivning. På samhällsnivå kan ett mer förebyggande arbete bidra till att avlasta vården och minska de långsiktiga kostnaderna för ohälsa.

Ikano Bostad har nyligen implementerat plattformen och Pirjo Unnerstad, Head of HR and Communication, framhåller att de sökte en strategisk partner med en helhetslösning för att proaktivt förebygga ohälsa. Tidigare arbetade de mycket ad hoc, men nu har de möjlighet att arbeta mer proaktivt och strategiskt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detta vet vi om den misstänkta skyttens manifestDen misstänkta 31-årige skytten har skrivit ett manifest. Där hånar han bland annat säkerheten på Washington Hilton, där skjutningen ägde rum.

Read more »

Detta har hänt: Skottlossningen under galamiddagenEn man beväpnad med flera vapen försökte ta sig in på en galamiddag i Washington DC där president Donald Trump närvarade.

Read more »

Duolingo öppnar upp B2-material gratis för nio språkDuolingo gör sitt avancerade språkinnehåll på B2-nivå tillgängligt för alla användare, vilket inkluderar mer komplexa texter, övningar och funktioner som Advanced Stories och DuoRadio. Detta gäller för engelska, spanska, franska, tyska, italienska, portugisiska, japanska, koreanska och kinesiska.

Read more »

Företag anklagas ha förfalskat fakturor för Norrbotniabanan – Trafikverket polisanmälerAllvarliga missförhållanden har uppmärksammats kring avverkningen för Norrbotniabanan på sträckan Dåva-Skellefteå. Detta menar Trafikverket som nu häver kontraktet med entreprenören.

Read more »

– Ex-klasskamraten: Allen var inte politiskt intresseradEn före detta klasskamrat till Cole Allen, som är åtalad för mordförsök på Donald Trump, säger att han inte var politiskt intresserad när…

Read more »

Ex-klasskamraten: Cole Allen var inte politiskt intresseradEn före detta klasskamrat till den misstänkta skytten Cole Allen, 31, berättar för CNN att han inte var politiskt intresserad när de studerade tillsammans.

Read more »