Produktiva militärsamtal mellan Israel och Libanon trots fortsatta attacker

Sammanfattning: Militärsamtal mellan Israel och Libanon beskrivs som produktiva av USA, medan Libanon rapporterar om fortsatta israeliska attacker som krävt minst elvatals dödsoffer. Ytterligare internationella ny heter inkluderar militärsamtal mellan USA och Kuba, Trump villkor för Iran-avtal, en rysk drönare som kraschat i Rumänien, en flickas drunknadsdöd i Sverige samt en klättroferd på Mount McKinley med dödlig utgång.

Under fredagen avslutades produktiva samtal mellan militära företrädare från Israel och Libanon på den amerikanska leaden, enligt USA :s biträdande försvarsminister Elbridge Colby . Samtalen, som inte inkluderar Hizbollah , har beskrivits som positiva och ska ligga till grund för ett politiskt spår som ska ledas av utrikesdepartementet under kommande vecka.

Trots detta rapporterar Libanons hälsodepartement om nya dödliga israeliska attacker i södra Libanon samma dag, där elva personer, inklusive en räddningsarbetare, har omkommit och åtta skadats. Libanon kallar angreppen för ett uppenbart brott mot humanitär lag. En formell vapenvila har varit i kraft mellan Israel och Libanon sedan april, men striderna fortsätter mellan Israel och den shiamiliska Hizbollah.

Colby understräck i ett inlägg på X att samtalen var konstruktiva och pekar på ett möjligt tvärpolitiskt försök att de-eskalera konflikten, trots de brutala realiteter på terrängen. Ytterligare rapporter från fredagen visar att högt uppsatta militärer från USA och Kuba möttes vid Guantánamobasen för att diskutera operativa säkerhetsfrågor, vilket sker mot bakgrund av ökade spänningar och nya amerikanska sanktioner mot Kuba.

Dessutom har USA:s president Donald Trump uttryckt att han endast kommer att godkänna ett avtal med Iran om det uppfyller alla hans villkor, inklusive att Iran aldrig ska få kärnvapen. I ett annat hänsynslöst incident i Rumänien slog en rysk drönare, sannolikt nedslagen av ukraenskt luftvärn, ner i ett flerfamiljshus i Galați, vilket skadade två personer, en mor och ett barn. President Nicușor Dan uppger att drönaren var lastad med 30 kilo sprängämnen.

På svensk soil har en tragedi inträffat i Västerås där en fjärdeårig flicka försvann vid Lögarängsbadet och sedan hittats död, misstänkt drunknad utan tecken på brott. Även på den amerikanska kontinenten har en svår olycka ägt rum på Mount McKinley i Alaska, där tre klättrare omkom och en fjärde är kritiskt skadad efter en fallolycka i ett farligt pass





Israel Libanon Hizbollah Vapenvila USA Elbridge Colby Militärsamtal Kuba Guantánamo Donald Trump Iran Kärnvapen Rumänien Rysk Drönare Sverige Västerås Drunkning Mount Mckinley Alaska Klättringolycka

