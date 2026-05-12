Professor Phillips O'Brien tror att kriget "nämar sig sitt slut"

Professor Phillips O'Brien ifrågasätter hur länge Rysslands president kan fortsätta med den nuvarande strategi mot Ukraina.

Foto: /AP/TT / AP TT NYHETSBYRÅN har nyligen hävdat att han tror att kriget "nämar sig sitt slut". Phillips O’Brien, professor i strategiska studier vid University of St Andrews, tror nämligen i en BBC-intervju att " Putin känner en viss press eftersom kriget inte går bra för Ryssland ".

Den ryska militären har förlorat mellan 1,3 och 1,4 miljoner soldater - det är ett enormt antal, säger O’Brien. Han nämner att Rysslands framsteg "i stort sett har upphört" under de senaste månaderna och att ukrainarna genomför "mycket effektiva långdistansattacker över hela Ryssland". Det är en mycket svår situation för Putin att rättfärdiga inför den ryska befolkningen, säger O’Brien. Den ryske ledaren "försöker utstråla självförtroende" och att Ryssland "vinner" kriget, enligt professorn.

O’Brien anser dock att Ukraina "utan tvekan är i en bättre situation år 2026 än vad det var år 2025" eftersom man minskat förlusten av människoliv genom att börja ersätta soldater med maskiner vid frontlinjen. O’Brien säger att den ukrainska militären ligger på många sätt mycket längre fram än västerländska militärer när det gäller att förstå det nya kriget och menar att Ryssarna utkämpar fortfarande ett mycket arbetskraftsintensivt krig. På grund av det lider de enorma förluster, säger O’Brien





