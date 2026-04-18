Programledaren Fredrik Steen hyllar sin bortgångna hund: "Mitt livs kärlek"

Fredrik Steen delar med sig av sin sorg efter att ha behövt låta avliva sin älskade hund Lilla Nymo. I Nyhetsmorgon berättar han om deras starka band och hundens sista tid.

Programledaren Fredrik Steen befann sig i ett känslosamt tillstånd under lördagens sändning av Nyhetsmorgon, då han delade med sig av den svåra tiden efter att ha behövt låta avliva sin älskade hund, Lilla Nymo. Med tårar i ögonen uttryckte han hur djupt fyrbenta vänner kan beröra våra liv och gå rakt in i hjärtat. Fredrik beskriver att Lilla Nymo, som blev 11 år gammal, under en längre tid kämpat med allt värre ryggproblem.

Trots olika medicinska insatser och rehabilitering fortsatte hundens smärtor att förvärras och inträffa allt oftare. Den smärtsamma insikten att hennes lidande inte gick att lindras ytterligare ledde oundvikligen till det tunga beslutet att ge henne ett värdigt och smärtfritt avslut. Fredrik berättar att avlivningen skedde fredagen den 17 april. Programledarkollegan Jenny Strömstedt bekräftade vikten av detta tunga ansvar som husdjursägare, nämligen att kunna ge sina djur ett lugnt och värdigt slut, fritt från onödig smärta och plågor. Fredrik instämmer helhjärtat och betonar att detta är en oundviklig, om än smärtsam, del av hundägandet. Han uttryckte att det är det absolut värsta med att äga hund, men att det måste få vara så. Fredrik beskriver Lilla Nymo som en mycket speciell individ. Han minns henne som hänsynslös och extremt busig, men samtidigt som hans absoluta själsfrände. Deras band var unikt, ett band som han beskriver som kärleken i hans liv. Lilla Nymo var en återkommande och uppskattad gäst i Nyhetsmorgon, och hennes närvaro lämnade ett tydligt avtryck hos tittarna och kollegorna. Sedan Fredrik delade med sig av sin sorg på sociala medier, har han mottagit ett överflöd av stöd och medkänsla från sina följare på Instagram. Denna värme och omtanke från omgivningen hjälper honom i den svåra stund han befinner sig i. Det är ett uttryck för hur djupa relationer vi kan knyta till våra djur, en kärlek som kan vara lika stark och livsavgörande som den mellan människor. Lilla Nymos bortgång är en påminnelse om den ovillkorliga kärlek och det glädje de kan ge oss, men också om det ansvar och den sorg som oundvikligen följer när deras tid hos oss tar slut. Fredriks öppenhet kring sin sorg ger också en viktig möjlighet att normalisera samtalet kring djurs avlivning och den emotionella påverkan det har på oss människor. Det är en del av livet, en del av kärleken till våra husdjur som vi behöver prata mer om och ge utrymme för





Fredrik Steen Hund Avlivning Sorg Husdjur

