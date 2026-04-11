Prostatacancerbeskedet: En resa i livets slutskede

En pensionerad journalist berättar om sitt cancerbesked, tankar om livet, döden och den kommande sommaren. En personlig reflektion över diagnosen prostatacancer och de förändringar den för med sig.

Alla får The Big C – förr eller senare, var det någon som sa. Jag vet inte om det är sant, men jag vet att för mig är det nog för sent för att hinna dö dessförinnan. Det är lätt att tänka att man ska hinna dö av något annat, men nu ser det inte ut så. Jag hade känt mig krasslig över jul- och nyårshelgerna. Det var en ihållande känsla som funnits en längre tid. Smärtor här och där, misstänkt njursten. På fredagen fick jag göra en DT-röntgen från axlarna ned till benen.

Efter helgen ville min läkare på vårdcentralen tala med mig, helst redan dagen efter. Det blinkade ugglor i mossen. \Jag frågade läkaren hur domen löd. Händelsehorisonten skälvde. Perspektiven krympte. Jag hatar metastaser, det värsta ordet. Läkaren konstaterade att det var mycket högt, och att det var från prostatan metastaserna kom. Det fanns ingen tvekan. Han skrev direkt en remiss till Karolinska. Min kompis, som hängt med i vått och torrt i nästan 84 år, har krånglat och gnällt i flera år nu. Han har ställt till det med kisseriet och tvingat i mig en massa dyra tabletter under senare år. PSA-värdet var 108, medan det bara ett halvår tidigare legat stabilt runt åtta till nio. Det ser ut som palliativ vård är vad som gäller. Livsuppehållande och smärtstillande. Ungefär var sjätte man får prostatacancer någon gång i livet, och det är den vanligaste cancerformen bland män. 10 782 män fick diagnosen under 2024. Sjukdomen är vanligast hos äldre män, och vid 70 år och spridd cancer dör ungefär hälften inom fem år. Ju äldre man blir, desto kortare tid lever man efter cancerns upptäckt. \Jag är så pass gammal att det kanske inte spelar någon större roll. Tillhör jag dem som lever minst fem år till, blir jag i alla fall minst 88 år, innan jag faller på repet. Helt okej ålder att segla vidare på. Valet i höst kommer att bli extra viktigt, inte livsavgörande men viktigt. Risken är stor att jag inte kan ångra mig och ställa allt till rätta år 2030. Den annalkande sommaren blir också extra viktig. Det kan bli den sista sommaren, eller en av de sista. Blommorna, bina, fåglarna, ett dopp i sjön. Att se solen gå ned varma kvällar. En kall drink under parasoll. Allt blir faktiskt extra viktigt. Relationer. Framtida minnen att bygga för barn och barnbarn. Dödstäda? Nej, det får barnen ta hand om. Framtiden är här och nu, och oviss. Metastaserna äger besluten, och jag kan bara streta emot lite. Jag får kortison för att motverka biverkningar. Konstigt nog mår jag samtidigt bra, fri från värk i rygg, höfter och ben, tack vare morfinet som läkarna förskrivit, även om det gör mig trött tidigt på kvällarna. En tupplur efter lunch. Solen är på väg ner, hänger stor och tung och djupt röd strax ovan mörkret. Det känns som ett scener ur en film, som slutet på en lång resa. Det är som en film från 1981, den sista filmen för dem båda, om jag minns rätt. En film jag varmt rekommenderar. Jag är en pensionerad journalist





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Autismdiagnosen som vände upp och ner på livet – och krossar myterEfter att ha fått sin autismdiagnos vid 43 års ålder vill Anna-Maria Olofsgård krossa myter om autism och få fler kvinnor att våga 'komma ut'. Hon berättar om kampen för att bli diagnostiserad och hur okunskap fortsätter att skapa problem.

Read more »

Peter Jöback har sålt lyxhuset – megavinstenPeter Jöback har bytt livet i lyxvillan på Värmdö mot våning i stan. På sociala medier delar han bilder på kvällssolen som går ner över den nya terrassen. Och han har ett hett löfte inför sommaren.

Read more »

Livsfarlig återinträde: Risken för katastrof när månfararna återvänderAstronauterna riskerar livet när deras kapsel återinträder i jordens atmosfär. En felande värmesköld skulle kunna leda till en katastrof liknande Challenger- eller Columbia-olyckorna. Rymdexperter varnar för faran och betonar vikten av att värmeskölden fungerar.

Read more »

Gävle-maxxing: Ekenbergs krönika om att omfamna livet i sin helhetI veckans krönika reflekterar Kristian Ekenberg över fenomenet -maxxing och hur det kan appliceras på livet i Gävle. Han utforskar begreppet, inspirerat av Sadiq Khans Londonmaxxing, och presenterar en personlig lista över kulturella höjdpunkter.

Read more »

Demenskören – en gripande och folkbildande hyllning till livetSVT:s dokumentärserie ”Demenskören” fångar hjärtat och hjärnan, och visar på kraften i musik och gemenskap för demenssjuka. En berörande skildring som lyfter fram både glädje och sorg i kampen mot sjukdomen.

Read more »