Protestkaos i VM: Sydafrika, USA och Kenya fick chansen att springa om sina stafetter

Ett antal protester och incidenter under VM i friidrott ledde till omstarter i stafettloppen. Sydafrika, USA och Kenya fick en ny chans att kvalificera sig efter att ha störts eller misslyckats i sina ursprungliga lopp.

Vi bevittnade två extraordinära stafettlopp i VM i natt, svensk tid, där tre lag fick chansen att springa om sina stafetter från föregående dag efter en rad incidenter och en protestfylld situation. Först ut var Sydafrika i 4 x 100 meter. Sydafrika nerna stördes av en italiensk sprinter under en växling igår, vilket ledde till att de missade att kvalificera sig och lämnade in en protest som slutligen godkändes.

Detta gav dem möjligheten att säkra en plats i finalen genom att genomföra ett solo-lopp tidigt på morgonen lokal tid. Kravet var att springa på 38.34 sekunder, tiden som det sista laget i finalen hade presterat. Om Sydafrika lyckades uppnå detta skulle de erhålla en extra, nionde, plats i finalen. Tyvärr misslyckades de och korsade mållinjen på 38.64 sekunder. Denna speciella lösning från VM-arrangörerna erbjöd en unik twist till mästerskapet.Därefter var det USA och Kenya som skulle tävla i 4 x 400 meter. VM-mästerskapen bjöd på en oväntad skräll igår när supermakten USA, som vunnit nio av de tio senaste guldmedaljerna i den långa stafetten, missade finalen efter en misslyckad växling. Amerikanerna lämnade in en protest och hävdade att Zambia hade stört dem under en växling. Zambia diskvalificerades omedelbart, och senare meddelades att USA och Kenya, som också påståtts ha störts av zambierna, skulle få springa om sina stafetter idag. Denna ovanliga situation skapade en spänning och förväntan bland både atleter och åskådare. Uppståndelsen kring detta underströk komplexiteten och ibland oförutsägbarheten i tävlingssammanhang. Detta innebar en rejäl utmaning för löparna, som var tvungna att snabbt anpassa sig till de nya förutsättningarna.Som förväntat lyckades USA säkra en plats i finalen. Christopher Bailey, en av medlemmarna i det amerikanska laget, uttryckte att det var en mental prövning för både dem och Kenya, då beskedet kom så sent igår. De var på plats klockan sju på morgonen efter att ha sovit endast fem timmar. Den kommande finalen lovar en superduell mellan Botswana, som imponerade med tre löpare i 400 meters finalen för några dagar sedan och anses vara knapp favorit, och USA. Denna matchning kommer att bli en höjdpunkt i mästerskapet, och spänningen är hög. Det var en intressant händelse som både visade på tävlingsandan och de utmaningar som kan uppstå i friidrottstävlingar på elitnivå. Den här typen av oväntade vändningar är en del av det som gör idrotten så engagerande och oförutsägbar





Aftonbladet / 🏆 5. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

VM Friidrott Stafett Protester USA Kenya Sydafrika

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

BofA: 'Bublan med de magnifika sju har mer att ge'Bubblan med de ”magnifika sju” i USA har fortfarande potential att växa.

Läs mer »

Xi Jingping: Kinas inställning till Tiktok är tydligKina och USA har diskuterat Tiktoks framtid i USA under ett telefonsamtal.

Läs mer »

Europa Rustar för Digitalt Oberoende: Oron Växer Över Beroendet av USAOsäkerheten kring relationen till USA, särskilt under Trumps presidentskap, har ökat oron över Europas digitala sårbarhet. Flera länder, inklusive Danmark, Polen och Estland, arbetar nu för att minska beroendet av amerikanska techbolag genom att utveckla alternativa lösningar och infrastruktur.

Läs mer »

Trump kräver att Venezuela tar emot fångar, investeringsråd och ejderforskningNyheter om spänningar mellan USA och Venezuela, investeringstips från Ålandsbanken och forskning om ejdrar.

Läs mer »

Experter kritiska till USA:s vaccinpanels nya rekommendationerMedlemmarna i USA:s nya vaccinpanel visade på okunskap och hänvisade till bristfällig forskning i sina nya vaccinrekommendationer, enligt experter.

Läs mer »

Drama i Tokyo: Omspringningar avgjorde finalplatser i stafettNattliga omspringningar i Tokyo-OS avgjorde finalplatser i både 4x400m och 4x100m stafett. USA säkrade finalplats efter omspringning, Sydafrika missade finalen efter störning.

Läs mer »