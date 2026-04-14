Pseudonym kopplad till S-kansli begärde ut mängder av handlingar – granskning visar

En pseudonym kopplad till Socialdemokraternas partikansli har under flera år begärt ut en stor mängd handlingar från Regeringskansliet. Dagens Nyheter (DN) har granskat begäranden om allmänna handlingar från en e-postadress som kopplas till partiet. Begärandena spänner över en rad olika ämnen och inkluderar bland annat information om Ulf Kristerssons representation, skolministerns sms och korrespondens kring Spelinspektionens beslut om Socialdemokraternas lotteriverksamhet.

En pseudonym, kopplad till Socialdemokraterna s partikansli, har under en längre tid begärt ut en omfattande mängd handlingar från Regeringskansliet . Detta avslöjas efter att Dagens Nyheter (DN) granskat begäranden om allmänna handlingar från en specifik e-postadress. Initiativet, som sträcker sig över flera år, har resulterat i en rad förfrågningar som spänner över ett brett spektrum av ämnen, inklusive statsministerns representation, skolministerns sms-konversationer, gåvor till Ulf Kristersson, och korrespondens relaterad till Spelinspektionens beslut gällande Socialdemokraterna s lotteriverksamhet. Begärandena har skickats under vardagar och kontorstid, vilket ytterligare förstärker misstankarna om att de kommer från någon med en koppling till partiet. E-postadressen har använts för att begära ut handlingar från Regeringskansliet , riksdagen och andra myndigheter, vilket tyder på en systematisk strategi.

I augusti 2023 inkom det första mejlet från den aktuella e-postadressen till Regeringskansliet. Avsändaren, som använde en pseudonym, begärde då information om Ulf Kristerssons representationskostnader. Under mandatperioden fortsatte pseudonymen att skicka in begäranden, och i november samma år begärdes bland annat skolminister Lotta Edholms sms. Senare begärdes även gåvolistan från Ulf Kristerssons 60-årsfirande. Efter Spelinspektionens beslut om miljonböter för Socialdemokraternas lotteriverksamhet begärdes all korrespondens mellan Spelinspektionen, Konsumentverket och Statsrådsberedningen. DN:s granskning avslöjar att pseudonymen även begärt ut all korrespondens mellan DN och Regeringskansliet efter att en tjänsteman glömt en pärm med sekretessbelagda handlingar på Arlanda. Enligt en sammanställning av begäranden mellan 2023 och 2026 är pseudonymen en av de mest aktiva i att begära ut handlingar, nästan i nivå med nyhetsmedier som Aftonbladet och Dagens Industri. Ett försök att få tillgång till talmannens adress i Stockholm misslyckades, då riksdagen hänvisade till skyddsbehovet för personer i centrala statsledningen. Carl-Oskar Bohlin, försvarsministern, reagerade genom ett inlägg där han antydde att mejladressen var kopplad till Socialdemokraterna, vilket ledde till att kontot stängdes ned. Han uppmanade också personen bakom mejlen att registrera en ny adress om de ville fortsätta med utlämningsförfrågningarna.

Socialdemokraterna har valt att inte kommentera detaljerna kring pseudonymens begäranden, och avstår från att svara på frågor om huruvida partiet använder en sådan metod eller vad syftet skulle vara. Partiet betonar istället att statsråd bör kunna granskas och att de inte efterforskar medarbetares eller förtroendevaldas handlingar. DN har kunnat bekräfta att e-postadressen använts av en person anställd på Socialdemokraternas partikansli. Det är viktigt att notera att enskilda individer har rätt att begära ut allmänna handlingar anonymt. Fallet väcker frågor om informationsinsamling, transparens och politiska strategier. Det understryker också vikten av skyddet för personuppgifter och balansen mellan offentlighet och sekretess i politiska sammanhang. DN:s granskning fortsätter att belysa hur offentlig information används och vilken roll den spelar i politiska processer och granskning av makten. DN har även, likt pseudonymen, tidigare begärt ut handlingar under pseudonym vilket understryker att detta är en rättighet som används av flera aktörer, inklusive journalister, för att utföra sitt arbete. E-postadressens aktivitet och omfattningen av handlingar som begärts ut pekar på ett strategiskt tillvägagångssätt som väcker frågor om syfte och mål.





