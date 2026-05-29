PSG och Arsenal med skadeproblem inför Champions League-finalen

Paris Saint-Germain och Arsenal måste klara sig utan viktiga spelare inför finalen i Champions League. Achraf Hakimi och Ousmane Dembele är osäkra för PSG och Arsenal saknar Ben White medan Jurrien Timber är kamp mot klockan.

Den kommande Champions League -finalen på lördag hotas av en rad skador till båda lagen. Paris Saint-Germain, som möter Arsenal i den stora finalen, har fått bekymra sig över två centrala spelare: högerbacken Achraf Hakimi och anfallaren Ousmane Dembele .

Enligt den franska sporttidningen L'Équipe missade båda spelarna en intern träningsmatch under helgen. Dembele, som är Ballon d'Or-vinnare, finns med i en rebuilding-fas efter en skada och det finns fortfarande hopp i laget om att han kan nå en startplats till finalen. Hakimi återkommer däremot från en lårskada som han ådrog sig i CL-semifinalen mot Bayern München den 28 april. Han har inte spelat sedan dess och är ännu inte återinsatt i lagets träningar.

Det är därför mest sannolikt att om Marockanen tas med i truppen till finalen så kommer han att sitta på bänken och bara vara tillgänglig för ett eventuellt inhopp. Även Arsenal har skadeproblem. Mittbacken Ben White har redan uteslutits från att spela finalen medan Jurrien Timber håller på att återhämta sig och kjuser mot klockan för att bli redo. Timber var återkommen efter en lång Skadeskörd innan han återigen skadades.

Båda lagen är därför tvungna att hantera centrala förluster i den mest prestigefyllda klubblagsmatchen i världen





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League PSG Arsenal Skador Final Achraf Hakimi Ousmane Dembele Ben White Jurrien Timber

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions League-final, jämnt kupsmatch och ovis结果 för Öster och NorrbyAnalys av CL-finalen mellan PSG och Arsenal samt fokus på matcherna KuPS - Inter Turku, Öster - Norrby och Molde - Sandefjord med oddsbedömningar och tveksamma insikter.

Read more »

Arsenal mot PSG är den perfekta finalenFavoriter mot uppstickare. Så ser det ofta ut när finalen av Champions League äger rum. Men årets möte mellan PSG och Arsenal är något annat. En final mellan två av Europas bästa lag och två tränare som byggt kollektiv starkare än stjärnglans. Det här är inte en saga. Det här är toppfotboll när den är som bäst.

Read more »

Stryktipset: Champions League-finalen skuggar övriga matcherStryktipset innehåller matcher från Sverige, Norge, Finland och Brasilien men huvudfokus ligger på Champions League-finalen mellan Paris SG och Arsenal där PSG är favorit. Även övriga kupongmatcher analyseras med fokus på hemmalagets fördel och spelschema.

Read more »

Ødegaard hyllar Gyökeres inför CL-finalenArsenals lagkapten Martin Ødegaard hyllar Viktor Gyökeres inför Champions League-finalen mot PSG. Gyökeres har gjort 21 mål den här säsongen och redan vunnit Premier League.

Read more »