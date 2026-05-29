PSG:s skadade stjärnor redo för CL-finalen - Luis Enrique: motivationen större än någonsin

Alla skadade PSG-spelare är tillgängliga inför Champions League-finalen mot Arsenal. Achraf Hakimi, Nuno Mendes och Ousmane Dembele har återhämtat sig och tränade för fullt. Tränaren Luis Enrique betonar att motivationen att vinna en andra raka titel är ännu starkare än att vinna sin första.

Alla skadade PSG -stjärnor är redo för spel i Champions League -finalen. Det skrattades, jublades och var uppsluppen stämning inne på Puskas arenas gräsmatta när den regerande Champions League -mästaren Paris Saint-Germain klev ut för sitt öppna träningspass inför lördagens final.

Vindsnabbe högerbacken Achraf Hakimi har inte spelat sedan han fick bryta semifinalen mot Bayern München med en hamstringskada. Portugisen Nuno Mendes, på motsatt kant i backlinjen, har även han inte spelat under slutomgångarna av Ligue 1. Och i den avslutande omgången, i derbyt mot Paris FC, fick Ballon d'Or-vinnaren Ousmane Dembele kliva av redan efter knappa halvtimmen. Just Dembele lämnar dock själv lugnande besked från presskonferenspodiet dagen innan match.

- Jag var inte orolig. Jag fick en känning där och då men jag hade också 10-15 dagar på mig att komma i form. Säsongen har varit ganska krånglig för alla oss i laget med skador och avstängningar, men nu är vi hela och redo. Det känns fantastiskt att alla är tillgängliga, säger Dembele och ler.

Tränaren Luis Enrique bekräftar att samtliga spelare är redo för start, men vill inte avslöja startelvan. - Vi har en trupp på 23 spelare som alla är i toppform. Det är ett privilegium att ha så många alternativ. Jag kommer att fatta beslutet efter sista träningen, säger spanjoren på presskonferensen.

Många av frågorna som 56-åringen fick i övrigt på presskonferensen, inför hans andra raka CL-final som PSG-tränare, handlade just om faktumet att fransoserna står på gränsen till att skriva historia. PSG har chansen att bli första lag sedan Milan 1990 att vinna turneringen två år i rad. Just den utmaningen tror han är en större tändvätska än att försöka vinna sin första, vilket är den Arsenal går in med. - Den (Arsenals motivation) är stark.

Men tänk er då hur stark motivationen är att vinna en andra. Den är större, säger Luis Enrique. Det var tanken han hade från dag ett i Paris. - Självklart.

Det här var mitt mål. Målet för klubben. Målet för sportchefen. Det här är enligt plan.

Vi förtjänade vår förra CL-titel, och vi vill bevisa att det inte var en engångsföreteelse. Laget har utvecklats och mognat, och vi är hungriga på mer. Jag ser fram emot att se mina spelare ge allt på planen imorgon. Spelarna själva visar inga tecken på nervositet.

Under träningspasset övade de på fasta situationer, kombinationsspel och avslut. Hakimi och Mendes deltog fullt ut och visade inga besvär. Dembele, som missat de senaste matcherna, testade sina explosiva löpningar och fintade. Allt tyder på att PSG ställer med sitt starkaste lag i finalen.

För motståndarna Arsenal blir det en tuff utmaning att stoppa ett fulltaligt PSG. Lagets offensiva trio med Dembele, Kylian Mbappé och Vinicius Junior har varit svårslagen under slutspelet. Med en återställd backlinje kan PSG även hålla tätt bakåt. Finalen på Puskas Arena i Budapest väntas bli en högdramatisk tillställning.

Supportrarna från båda lagen har redan börjat samlas i staden, och stämningen är på topp. PSG hoppas kunna försvara sin titel och skriva in sig i fotbollshistorien. Luis Enrique avslutar: - Vi är redo för allt. Pressen är stor, men vi älskar den.

Det är i sådana här ögonblick man vill vara som fotbollsspelare och tränare. Imorgon ska vi njuta av varje sekund





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League PSG Skador Final Luis Enrique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sembrant fixade skrällen: ”Kan hota alla”Efter sex raka segrar tog det stopp för Häcken. Veteranen Linda Sembrant sänkte de regerande mästarna när hon nickade in 2–1 för AIK på tilläggstid. – När vi är på vår högsta nivå kan vi hota alla, säger Sembrant till Viaplay.

Read more »

Susanne Nyström: Innerst inne vet alla vad som är problemet med LundsbergTrots år av skandaler och kritik lever pennalismen kvar på Sveriges mest kända internatskola, enligt SVT:s nya dokumentärserie.

Read more »

Tillgång till alla låsta avdrag för företagareFöretagare kan missa möjligheter till avdrag som kan ge goda besparingar. Exempel på sådana avdrag är naturaförmåner och smarta val vid företagsbilar.

Read more »

Molins höll brandtal: 'MFF är inte för alla' - AllsvenskanMALMÖ. Malmö FF-symbolen Guillermo Molins ska bryta lagets förlustsvit. Så här ser han på Miguel Ramírez avsked, kravet på spelarna och chefstränardebuten i MFF. - Det kommer nog kännas lite overkligt, säger Molins.

Read more »