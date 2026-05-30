PSG vann Champions League efter straffdrama - Kaos i Stockholm tunnelbana och marathontävling pågår

Franska PSG tog emot Champions League-titeln mot Arsenal efter en spännande final som avgjordes på straffar. Samtidigt uppstod störningar i Stockholms kollektivtrafik på grund av ett vagnfel på den röda linjen, vilket påverkades av Stockholm Marathon. Nyheter från marathontävlingen visar att Edwin Kiptoo vann och en person krävde akut sjukvård efter ett hjärtstillestånd i tunnelbanan. Ytterligare innehåll täcker konflikten i Gaza med dödstal och politiska konsekvenser, en tragisk olycka i Afghanistan och en sjunkande godkänndhet för president Trump. Slutligen inleds Stockholm Marathon med tusentals deltagare på Lidingövägen.

Paris Saint-Germain vann Champions League -finalen mot Arsenal efter förlängning och ett dramatiskt straffdrama där matchen avgjordes på den femte straffen. Samtidigt upplevdes kaos i Stockholms kollektivtrafik då ett vagnfel på den röda linjen ledde till att passagerare fastnade i en tunnel i timtal.

Brist på ersättningsbussar på grund av Stockholm Marathon förvärrade läget. Verksamhetschef Mats Hedenström på Marathongruppen meddelade att en person har genomgått hjärt och lungräddning och är på väg till sjukhus. Edwin Kiptoo från Kenya vann Stockholm Marathon med tiden 2.10,46, framför landsmannen Luke Kiprop och Gezu Anbese Desu från Etiopien.

SL meddelade att stoppet i tunnelbanetrafiken berodde på ett vagnfel och att en vagn backades tillbaka till Stadion där passagerare kunde kliva av. Passageraren Martina Ulenius uttryckte oro för äldre och barn p.g.a. syrebrist. Polisen har börjat assistera med evakueringen av den fastnade vagnen. Trots en vapenvila dödas palestinier i Gaza enligt israeliska soldaters beskrivningar, inklusive barn som skjutits nära den så kallade gula linjen.

Israel tillsammans med Ryssland hamnade på en svart lista för anklagelser om sexuellt våld i konfliktzoner. I östra Afghanistan omkom tolv barn och åtta vuxna i en lastbilsolycka när afghanska familjer återvände från Pakistan. En Fox News-mätning visar att andelen amerikanska väljare som gillar president Trumps jobb faller till 39 procent. Tusentals löpare förbereder sig inför Stockholm Marathon på Lidingövägen där nationalsången spelas och journalist från SvD kommer att fånga stämningen





