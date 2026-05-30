PSG vidare efter straffdrama mot Arsenal - Gyökeres blev målskytt

I en spännande kvartsfinal i Champions League besegrade PSG Arsenal på straffar efter 1-1 i ordinarie tid. Viktor Gyökeres satte sin straff för Arsenal men Gabriel missade den avgörande.

Arsenal och PSG möttes i en dramatisk Champions League -kvartsfinal på Emirates Stadium. Redan efter sex minuter spräckte Kai Havertz nollan för Arsenal . Den tyske anfallaren tog själv med sig bollen längs vänsterkanten och dundrade sedan in ledningsmålet med vänsterfoten.

PSG hade större bollinnehav under hela matchen, men det var först i den andra halvleken som de skapade riktigt farliga målchanser. I den 61:a minuten fick PSG en straff när Cristhian Mosquera fällde Chvitja Kvaratschelia. Ousmane Dembele klev fram och kvitterade med ett stenhårt skott placerat till vänster om Arsenals målvakt David Raya. Ställningen förblev 1-1 efter 90 minuter och efter en mållös förlängning avgjordes allt på straffar.

Viktor Gyökeres, som nyligen anslutit till Arsenal från Sporting Lissabon, var först ut för Arsenal och satte sin straff säkert. Båda lagen missade sedan varsin straff innan Arsenals försvarare Gabriel klev fram för att slå den femte straffen. Brassen sköt dock bollen över målet och PSG kunde jubla. Det var en smärtsam förlust för Arsenal, som hade hoppats på att nå semifinal för första gången på flera år.

PSG-tränaren Luis Enrique var överlycklig efter matchen. Detta är det bästa ögonblicket på säsongen, sade han i sändningen. Vi är fortfarande mästare, det är otroligt, fortsatte han. PSG går nu vidare till semifinal där de möter vinnaren mellan Real Madrid och Bayern München.

För Arsenals del väntar en tung tid med frågor om varför man inte kunde stänga matchen efter Havertz tidiga mål. Viktor Gyökeres blir den första svenska herrspelaren att spela Champions League-final på 20 år om Arsenal skulle ha gått vidare, men nu får han vänta på sin chans. Det är värt att notera att Gyökeres är en av de mest lovande svenska spelarna just nu och hans prestation i straffläggningen visade på is i magen.

Matchen präglades av ett högt tempo och många chanser, men båda lagen hade svårt att få in bollen i mål under ordinarie tid. Arsenals försvar var stabilt fram till straffen, men PSG:s offensiv var konstant farlig. Domaren hade flera kontroversiella beslut, bland annat i samband med straffsituationen. Det är en match som kommer att diskuteras länge bland fotbollsfans.

Sammanfattningsvis bjöd kvartsfinalen mellan Arsenal och PSG på en intensiv fotbollsupplevelse med allt från tidiga mål till en dramatisk straffläggning. PSG visade prov på lagmoral och Arsenal får ladda om till nästa säsong. Publiken på Emirates Stadium bjöd på en fantastisk stämning och båda lagen förtjänar beröm för sin insats. Med detta resultat är PSG ett steg närmare finalen i Istanbul och Arsenal får nöja sig med att ha varit nära.

Det är en påminnelse om hur tunt det kan vara i fotbollens avgörande ögonblick





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League Arsenal PSG Viktor Gyökeres Straffläggning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ødegaard hyllar Gyökeres inför CL-finalenArsenals lagkapten Martin Ødegaard hyllar Viktor Gyökeres inför Champions League-finalen mot PSG. Gyökeres har gjort 21 mål den här säsongen och redan vunnit Premier League.

Read more »

PSG och Arsenal med skadeproblem inför Champions League-finalenParis Saint-Germain och Arsenal måste klara sig utan viktiga spelare inför finalen i Champions League. Achraf Hakimi och Ousmane Dembele är osäkra för PSG och Arsenal saknar Ben White medan Jurrien Timber är kamp mot klockan.

Read more »

PSG och Arsenal i Champions League-finalen - taktisk duell i BudapestPSG och Arsenal möts i finalen i Budapest med olika förutsättningar men samma fråga: kan de hantera pressen? Arsenal bygger på en tät defensiv som släppt in endast sex mål i CL, medan PSG satsar på högt tempo och intensitet efter att tidigare dominerat engelska lag. Matchen spelas klockan 18 för att passa asiatiska marknader, vilket gör finalen ännu mer intressant för båda klubbarna.

Read more »

PSG vann Champions League efter straffdrama - Kaos i Stockholm tunnelbana och marathontävling pågårFranska PSG tog emot Champions League-titeln mot Arsenal efter en spännande final som avgjordes på straffar. Samtidigt uppstod störningar i Stockholms kollektivtrafik på grund av ett vagnfel på den röda linjen, vilket påverkades av Stockholm Marathon. Nyheter från marathontävlingen visar att Edwin Kiptoo vann och en person krävde akut sjukvård efter ett hjärtstillestånd i tunnelbanan. Ytterligare innehåll täcker konflikten i Gaza med dödstal och politiska konsekvenser, en tragisk olycka i Afghanistan och en sjunkande godkänndhet för president Trump. Slutligen inleds Stockholm Marathon med tusentals deltagare på Lidingövägen.

Read more »