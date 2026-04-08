PSV-spelare sjöng antisemitisk ramsa under firande

Ryan Flamingo, en spelare i PSV Eindhoven, sjöng en antisemitisk ramsa under firandet av klubbens ligatitel, vilket har lett till kritik och en intern ursäkt. Klubben har uttalat att man inte tolererar den här typen av beteende.

Ryan Flamingo sjöng 'Den som inte hoppar är jude', vilket har lett till starka reaktioner och en intern ursäkt från spelaren. Händelsen inträffade under firandet av PSV:s 27:e ligatitel i centrala Eindhoven. Efter att laget säkrat mästerskapet steg spelarna upp på scenen för att fira med fansen. Flamingo, en 23-årig back, tog då mikrofonen och drog igång den kontroversiella ramsan. Reaktionerna på sociala medier var snabba och kraftiga, vilket tvingade klubben att agera.

Klubben har offentligt uttalat att de inte tolererar den här typen av sånger från sina supportrar och att spelarna, som förebilder, förväntas följa samma linje. Uttalandet betonar vikten av att spelare och supportrar respekterar varandra och uppträder på ett sätt som främjar en inkluderande miljö. Händelsen har väckt en bredare diskussion om ansvar och beteende inom fotbollen och vikten av att bekämpa alla former av diskriminering.\PSV har tidigare haft liknande problem med olämpliga ramsor. Förra året försökte Noa Lang, numera i Galatasaray, hetsa fansen med en nidramsa om rivalen Feyenoord, men Luuk de Jong ingrep och ryckte mikrofonen från Lang. Denna händelse understryker att PSV har en historia av att behöva hantera känsliga situationer relaterade till supporterbeteende och olämpliga sånger. Klubben har vidtagit åtgärder för att förhindra att sådana incidenter upprepas, men den senaste händelsen visar att utmaningarna kvarstår. Flamingo har bett om ursäkt internt, men konsekvenserna av hans handlingar är ännu inte helt klara. Klubben kommer sannolikt att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas. Föreningen kommer att behöva överväga hur man bäst kan utbilda sina spelare och supportrar om vikten av respekt och tolerans för att skapa en positiv och inkluderande fotbollskultur.\Den här händelsen belyser också det ansvar som fotbollsspelare har som offentliga personer. Deras beteende på och utanför planen uppmärksammas och kan ha stor inverkan på deras supportrar och samhället i stort. PSV:s agerande i den här situationen kommer att vara avgörande för att visa sitt engagemang för att bekämpa diskriminering och främja en positiv atmosfär inom fotbollen. Det är viktigt att klubben tar kraftiga åtgärder för att klargöra att den här typen av beteende inte tolereras och att spelare, liksom supportrar, har ett ansvar för att uppträda på ett respektfullt sätt. Denna typ av incidenter skadar inte bara klubbens rykte utan kan också skapa en fientlig miljö för vissa grupper av supportrar. Klubbens ledning kommer att behöva arbeta aktivt för att förbättra klimatet och säkerställa att alla känner sig välkomna och respekterade på arenan. Händelsen är en påminnelse om vikten av att fortsätta kampen mot antisemitism och alla former av diskriminering inom fotbollen och samhället





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nya ”Lilla huset på prärien” kommer bli väldigt annorlunda: ”En helt annan värld”Netflix började spela in sin remake av klassiska västerndramat 'Lilla huset på prärien' förra året. När nu premiären närmare sig, det är lite drygt tre månader kvar, börjar vi få en inblick vi vad vi kan förvänta oss

Read more »

Herman Liv återvänder till HV71 – får möjlighet att spela med pappas tröjnummer19-årige Herman Liv, son till den legendariske Stefan Liv, återvänder till HV71 och har skrivit på ett tvåårskontrakt. Han får också dispens att spela med pappas pensionerade tröjnummer.

Read more »

Paulos Abraham strålar i Hammarby: 'Jag har en ambition om att spela högre upp'Efter ett imponerande hattrick i allsvenska premiären mot Mjällby IF, uttalar sig Hammarby-stjärnan Paulos Abraham om framtiden, landslagsdrömmar och trivseln i klubben.

Read more »

Liv till HV 71 – får spela i pappans nummerHerman Liv återvänder hem. Målvaktstalangen är klar för moderklubben HV71 i SHL.

Read more »

Isak Nära Återkomst i Champions League: Med i Liverpools Trupp mot PSGAlexander Isak är redo för comeback i Champions League. Svensken är med i Liverpools trupp till kvartsfinalen mot PSG efter en skada i december. Tränaren Arne Slot indikerar att Isak kan spela, men troligen inte från start.

Read more »

Ryggproblem hotar Johanna Rytting Kaneryd inför VM-kvalChelseastjärnan Johanna Rytting Kaneryd riskerar att missa Sveriges VM-kvalmatch mot Danmark på grund av en skadekänning. Förbundskapten Tony Gustavsson uttrycker oro och säger att laget har hål att fylla om hon inte kan spela. Landslaget möter Danmark och Serbien i viktiga kvalmatcher.

Read more »