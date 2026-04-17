Psykiskt våld: En tyst epidemi som drabbar allt fler offentliga personer

Dokumentären Strejkarna belyser Greta Thunbergs rädsla för hot och hat, vilket sätter ljuset på det eskalerande psykiska våldet mot offentliga personer. Rapporten från Demokratirådet bekräftar att många, inklusive politiker, lämnas ensamma att hantera hot och trakasserier, vilket får allvarliga konsekvenser för deras välbefinnande och den demokratiska debatten.

I den nya dokumentären Strejkarna delar Greta Thunberg med sig av sina djupaste farhågor. Med tårar i ögonen erkänner hon att hon inte förväntar sig ett långt liv, en insikt som bara att medverka i filmen gör påtagligt jobbig. Hennes rädsla för att en högerdebattör ska vrida hennes ord till en uppmaning om mord är en reell och återkommande känsla.

Om hennes oro gällde en enskild persons trakasserier skulle det lättare kunna klassificeras som psykiskt våld. Men när samma hot kommer från många håll samtidigt, paradoxalt nog, tenderar det att uppfattas som mindre allvarligt, inte mer. Så länge hoten inte eskalerar till direkt fysiskt våld, förblir det ofta ett privat bekymmer för den drabbade. Den enskilde får ensam bära bördan av att ständigt vara på sin vakt, att ständigt genomsöka sin omgivning efter potentiella faror: Finns det någon här som vill mig illa?

Demokratirådets senaste rapport belyser detta ytterligare genom att konstatera att riksdagsledamöter i stor utsträckning själva får hantera den tidskrävande och känslomässigt utmattande uppgiften att gå igenom hotfulla och hatiska meddelanden, sortera ut vad som behöver anmälas och samtidigt försöka bevara sitt eget mentala välbefinnande.

Annie Lööf, före detta partiledare för Centerpartiet, uttryckte vid sin avgång sin djupa tacksamhet över att ha överlevt. Hon fanns med på Theodor Engströms dödslista, precis som många andra, inklusive skribenten. Engström, beväpnad, letade efter henne under Almedalsveckan men stötte, av en slump, först på en annan offentlig person: nationella psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren, som han tragiskt nog berövade livet.

Fallet med debattören Aron Flam, som åtalats för att ha utsatt miljöpartisten Marie Åkesdotter för hot efter en dispyt om Israel och Palestina, är ett annat exempel. Hans aggressiva kommentarer, såsom varför hon inte dricker kaustiksoda, att ingen skulle sakna henne, och uppmaningar att skära upp sina handleder, samt ett meddelande om att han visste hennes hemadress, understryker allvaret i situationen. Aron Flam ifrågasätter själv hennes rädsla för honom, men det mest oroande är inte enbart hans agerande, utan den stora grupp människor som följer och stöttar honom.

Deras tystnad eller acceptans av sådana handlingar är en bekräftelse på ett samhälle där psykiskt våld trivialiseras. Dessa individer känner sig inte ensamma; de får styrka från den stora massa som aldrig skulle misshandla, våldta eller döda en annan människa. De nöjer sig med psykiskt våld, och intalar sig själva att det inte har någon egentlig betydelse. Denna kollektiva likgiltighet utgör ett allvarligt hot mot individens trygghet och den demokratiska debatten.

Denna form av digitalt och psykiskt våld har blivit en alltmer påtaglig realitet för många offentliga personer, särskilt de som engagerar sig i känsliga samhällsfrågor. Det är inte bara politiker som drabbas, utan även aktivister, journalister och andra som tar ställning. Hoten kommer i olika former: hatiska kommentarer på sociala medier, dödshot, personliga attacker och spridning av falsk information. Konsekvenserna för de utsatta är omfattande. Förutom den direkta psykiska påfrestningen kan det leda till att personer drar sig tillbaka från det offentliga samtalet, vilket utarmar den demokratiska debatten och minskar mångfalden av röster.

Den ständiga oron för sin egen säkerhet kan också påverka den personliga hälsan och relationer. Att navigera i denna digitala djungel kräver en enorm mental styrka och resurser som inte alla har tillgång till. Rapporten från Demokratirådet är en viktig påminnelse om att dessa problem inte är privata angelägenheter, utan samhällsproblem som kräver kollektiva lösningar. Att betrakta psykiskt våld som mindre allvarligt än fysiskt våld är ett farligt missförstånd som bidrar till att upprätthålla en kultur där aggressivitet och hot tolereras





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Psykiskt Våld Hot Och Hat Demokratidebatt Offentliga Personer Säkerhet

United States Latest News, United States Headlines

