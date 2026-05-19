Psykologen tipsar om andra sätt att hitta kärleken när dejtingapparna inte fungerar

Psykologen Hanna Delby ger råd om att hitta kärleken när dejtingapparna inte fungerar. Hon tipsar om att prioritera dejtandet, prova nya situationer, vara öppen för möten och öva på tålamod, pepp och uthållighet.

Vad ska man göra om dejtandet med hjälp av appar inte alls fungerar? Psykolog en tipsar om andra sätt att hitta kärlek en. Om du upplever svårigheter med dejtingapparna, kan du prova att prioritera dejtandet under en tid framåt, även om du egentligen har fullt upp.

Försök att sätta dig i nya situationer och vara öppen för möten. Om du vill fortsätta med dejtingapparna, kan du gå in där ett par gånger i veckan och fokusera på nyfikenhet, utforskande och målet att få till fysiska möten. Och öva på tålamod, pepp och uthållighet. Hanna Delby, legitimerad psykolog och samtalsterapeut, ger även råd om att göra helt andra saker och fokusera på det man redan har. För att fylla vardagen med värde, mening och glitter, oavsett relationsstatus





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dejting Appar Psykolog Råd Kärlek Utmaning Utmanas Utmanas Med Utmanas Av Utmanas Med Dejtingapparna Utmanas Med Att Hitta Kärleken Utmanas Med Att Prioritera Dejtandet Utmanas Med Att Vara Öppen För Möten Utmanas Med Att Öva På Tålamod Utmanas Med Att Öva På Pepp Utmanas Med Att Öva På Uthållighet Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Dejtingappa Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful Utmanas Med Att Hitta Kärleken När Man Har Ful

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– treåriga Mayasin blev biten i handen när hon sovGaza plågas av gnagare. 1,5 miljon berörs, enligt FN. Mayasin blev biten av en råtta när hon sov.

Read more »

Sanna Dollans tårar efter hälsobeskedetI oktober tvingades Sanna Dollan till en akut operation efter att ha förlorat känseln i benen. Nu har hon fått dåliga nyheter, vilket hon berättar om i podcasten ”Gott snack” . ”Just nu sörjer jag över att jag förmodligen alltid kommer behöva använda en rullator”, skriver hon till Expressen.

Read more »

Andreas Gustavsson: Snart har hon kallat halva Sverige för antisemiterDen svenska juryn gav Israel noll poäng. Alice Teodorescu Måwe (KD) tror sig veta varför.

Read more »

Nybergs framtid i nya partiet utredsKatja Nybergs framtid i partiet Ambition Sverige utreds efter att hon åtalats för grov olovlig körning, ringa narkotikabrott och rattfylleri. – Om hon har använt narkotika, då behöver hon ju hjälp, säger Elsa Widding som leder Ambition Sverige.

Read more »