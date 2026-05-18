Publikskandal i IFK Göteborgs derby

Derbyfesten slutade i en publikskandal då en eller flera partykraschare startade en brand på läktaren, en polis fick föras till sjukhus med rökskador och efter ett 75 minuter långt matchmöte hade publikoroligheter för andra gången avbrutit en allsvensk fotbollsmatch. IFK Göteborgs tränare Jens Littorin har inte bara damer med blavitthalsduken som har tröttnat. Det har även spelat in på offensiven mot läktarvåldet. När man placerat poliser i klackarna har vissa supportergrupperingar känt sig provocerade. Under Göteborgsderbyt visade man detta genom tio tysta minuter under matchens inledning. Det är inte första gången det händer. De hot som tidigare klubbdirektören Håkan Mild och flera ur IFK:s klubbledning utsattes för härom året har inte skapat det lugn och arbetsro som ett lag behöver för att kunna sig ur tabellens bottenskikt. Blåvitt leder med 2–1, men det är inte säkert att det flyt i spelet och den glädje som laget visade under måndagskvällen finns kvar ett knappt dygn senare. Det är heller inte säkert att den besvikna damen med IFK-halsduken – eller barnfamiljen som gick strax framför henne – har lust att återvända till fotbollsläktaren. Det är något som svensk fotboll måste ta på största allvar.

