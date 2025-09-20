Putin antyder efterträdare, våldsamheter i flera länder och brand i Göteborg

En sammanfattning av aktuella händelser: Putin pekar ut möjlig efterträdare, våldsamheter vid minnesceremoni och demonstrationer, samt bränder och våldsbrott på flera platser.

Vladimir Putin , som suttit vid makten i Ryssland i imponerande 25 år, har väckt spekulationer kring vem som kan efterträda honom. Enligt rapporter har Putin antytt att en krigsveteran kan vara den som tar över rodret. Denna antydan gjordes i ett uttalande där han betonade vikten av att främja individer som inte fruktar att tjäna sitt land. Denna utveckling kommer i en tid av stor geopolitisk osäkerhet och följs noga av analytiker och beslutsfattare världen över.

Frågan om Putins efterträdare är inte bara en intern rysk angelägenhet, utan kan ha långtgående konsekvenser för global stabilitet och maktbalans.\Samtidigt har en rad andra händelser inträffat runt om i världen. I Glendale, Arizona, förbereddes en minnesceremoni för den mördade högerdebattören Charlie Kirk. Vid arenan, där ceremonin skulle äga rum, greps en beväpnad man som påstod sig vara polis. Denna händelse sätter ljuset på de spänningar och politiska motsättningar som finns i USA, särskilt när det gäller debatt och yttrandefrihet. Parallellt med detta, i Sverige, har debattören och teologen Ann Heberlein fått beskedet att hon inte kommer att få bli präst i Svenska kyrkan. Enligt uppgifter ska en biskop ha uttryckt att Heberlein lämpar sig bättre som debattör än som präst. Denna händelse har väckt diskussioner om rollen av teologer och debattörer inom kyrkan, samt om gränserna för yttrandefrihet och trosbekännelse.\Dessutom har flera incidenter med våld och bränder rapporterats. I Uppsala pågår en stor polisinsats i Gottsunda. Räddningstjänsten larmades till en lägenhetsbrand i Solna, som nu är släckt. I Nederländerna utbröt våldsamma kravaller i Haag, där högerextrema demonstranter drabbade samman med polisen. Stenkastning, vandalisering av partilokaler och en brinnande polisbil var resultatet. I Stockholm fick en man i 30-årsåldern stickskador vid Medborgarplatsen, vilket ledde till en förundersökning om försök till mord. I Hagsätra i södra Stockholm sköts en man i 45-årsåldern till döds, och polisen jagar gärningsmän. I Norrköping har en man i 30-årsåldern avlidit efter ett misstänkt grovt våldsbrott i Ektorp, vilket tros vara en skottlossning. Slutligen brann det kraftigt i ett flerfamiljshus på Hisingen i Göteborg, vilket utreds som allmänfarlig vårdslöshet. En person har gripits på Dublins flygplats med misstänkta sprängladdningsutlösare i sitt bagage, efter att ha flugit från London





