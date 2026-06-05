Putin avvisar Zelenskyjs mötesförslag och Ryssland lanserar eget satellitnätverk

Den ryska presidenten vägrar för närvarande ett möte med Ukrainas ledare efter ett öppet brev, samtidigt planerar Ryssland ett eget Starlink‑liknande satellitnät. En drönarexplosion i Constanţa och ett nytt fångutbyte ökar spänningarna i regionen.

Rysslands president Vladimir Putin har i ett nyhetsintervju uttryckt att han för tillfället inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj . Uttalandet kommer efter att Zelenskyj i ett öppet brev till sin ryska motsvarighet föreslog ett personligt möte för att diskutera en möjlig vapenvila och ett slut på den pågående konflikten.

Brevet, som publicerades på Kyjivs presidentkanslis webbplats, betonar behovet av direkt dialog och uppman{ar} båda sidor att återuppta förhandlingarna utan ytterligare mellanhänder. Trots detta har Putin avböjt att svara på förslaget och framhåller att Ryssland för närvarande har andra prioriteringar och att en sådan kontakt inte ligger i deras strategiska intresse. Samtidigt har Ryssland meddelat att de planerar att lansera en egen version av SpaceX:s satellitnätverk Starlink.

Alexei Shelobkov, vd för Iks Holding, upplyste på St. Petersburg Economic Forum att de redan har satt upp ett antal satelliter i omloppsbana och att testfasen kommer att inledas under de kommande veckorna. Enligt Shelobkov ska den kommersiella tjänsten vara fullt operativ år 2027. Den ryska satsningen har fått ökad uppmärksamhet då Starlink tidigare har varit en kritisk kommunikationslänk för både ukrainska och ryska drönarförare på frontlinjen.

I februari avstängde SpaceX sitt nätverk för ryska militära enheter, ett beslut som har haft betydande påverkan på rysk stridskraft på marken. Det återstår att se hur den nya ryska konstellationen kommer att påverka den tekniska balansen i konflikten. På den andra sidan Svarta havet har en dramatisk incident inträffat i den rumänska hamnstaden Constanța.

En ukrainsk havsdrönare, som enligt Kiev har blivit avlyssnad och störd på elektronisk väg av ryska styrkor, exploderade över hamnens civila område efter en varning från ukrainska myndigheter. Romänska försvarsminister Radu Miruta bekräftade att alla civila i riskzonen kunde evakueras innan explosionen skedde. Händelsen har lett till ökade spänningar i regionen och har medfört anklagelser om olaglig användning av drönarteknik i internationellt vatten.

Samtidigt rapporterade den ryska försvarsdepartementet på X att det senast genomförda fångutbytet, med Förenta Arabemiraten som medlare, var det andra i ett avtal som omfattar totalt 1 000 krigsfångar. Trots dessa diplomatiska framsteg förblir den militära situationen i Ukraina fortsatt instabil, med fortsatta drönarattacker i Cherson och Zaporizjzja som har resulterat i civila dödsfall och många skadade.

Internationella aktörer, däribland USA:s president Donald Trump, har uppmanat till ett möte mellan Putin och Zelenskyj för att finna en väg framåt, men hittills har inga konkreta steg mot ett sådant samtal tagits





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Putin Zelenskyj Satellitnät Drönarincident Ukraina‑Ryssland

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