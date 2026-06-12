Putin medger att ukrainska attacker skadar ekonomin men hävdar snabb återhämtning

Rysslands president Vladimir Putin erkänner att Ukraina attackerar ryska mål som skadar ekonomin, samtidigt som han påstår att landet återhämtar sig. Samtidigt intensifieras striderna ochUkraina söker ytterligare 20 miljarder dollar i militärt stöd från sina allierade. Det ekonomiska och militära läget i krigszonen förblir instabilt med attacker mot kritiska infrastruktur och en eskalerande flyg- och drönarkrigföring.

I ett uttalande till det ryska nyhetsbyrån Tass medger Ryssland s president Vladimir Putin att de ukrainska attackerna mot ryska mål skadar den ryska ekonomin. Putin påstår dock att ekonomin "återhämtar sig snabbt".

De senaste dagarnas ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier och annan infrastruktur inom landets oljesektor har bland annat orsakat bensinbrist och långa bilköer vid bensinstationer på Krimhalvön. Ytterligare en osäkerhet för den ryska ekonomin är att Ukraina planerar att söka ytterligare 20 miljarder dollar i nästa veckas Ramsteinmöte inom ramen för koalitionen UDCG. Deltagarländer från huvudsakligen EU och NATO uppmanas att bidra mellan 2 och 6 miljarder dollar vardera, antingen som gåvor eller lån.

En högställd ukrainsk tjänsteman säger till Politico: "Alla ser att Ryssland brinner och vi vill att det ska brinna ännu mer, men vi behöver finansiering för att kunna göra det". Enligt Ukrainas försvarsdepartement har allierade länder hittills i år utlovat 38 miljarder dollar, och det nya önskemålet skulle innebära ett nästan 50-procentigt tillskott. Detta ekonomiska och materiella stödet kommer också att vara högst på agendan vid NATO-toppmötet i Ankara den 7 och 8 juli.

USA:s överbefälhavare för NATO, general Alexus G. Grynkewich, tillkännager att han följer underrättelserna noga och har bedömt att "Ryssland inte är ute efter en konflikt". I ett tal på ILA Berlin Air Show påstår han att Ryssland förstår begreppet "försvarsallians" och att NATO har flera asymmetriska fördelar, enligt Financial Times.

Uttalandet kommer mot bakgrund av att USA har meddelat minskningar av den militära kapacitet som det bidrar med till Natos "Force Model", det vill säga de gemensamma försvarsresurserna som kan tas i anspråk inom 10, 30 respektive 180 dagar. Det tar också sikte på de senaste dagarnas noterade ryska förstärkningar längs NATO:s östflank. Minst en person dödades i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natten till fredagen.

"Tyvärr dödades en 44-årig kvinna i attacken. En annan kvinna, 33 år gammal, fick allvarliga skador. Sjukvårdspersonal ger henne den vård hon behöver", skriver chefen för den regionala militärförvaltningen, Oleh Grigorov, på Telegram. Ukraina har genomfört upprepade attacker mot broar mellan den ockuperade Krimhalvön och Kherson.

I en intervju med Reuters bekräftar Robert Brovdi, högste befäl för Ukrainas obemannade system, vad många experter antagit: målet är att isolera Krim från övriga områden som kontrolleras av Ryssland.

"Vi kommer att skapa förhållanden som gör det extremt svårt för militär personal eller de som arbetar inom försvarsindustrin att stanna kvar på Krim", säger han. Den ukrainska armén bekräftar att landets styrkor har anfallit ett oljeraffinaderi i den ryska staden Afipsky i Krasnodar kraj, enligt Reuters. Även anläggningar med koppling till drönarproduktion sägs ha anfallits.

Informationen om en stor brand på området kom på torsdagsmorgonen och ryska företrädare sa då att vrakdelar från drönare hade träffat och förstört en gasledning. Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj skriver på sociala medier att landets styrkor har träffat 180 000 ryska mål under maj, inklusive fiendepositioner, logistik och militär infrastruktur. Överbefälhavaren skriver också att Ukraina har nedslagen cirka 4 000 Shahed-drönare under månaden, en ökning med 27 procent från föregående månad.

En ny rysk militärbas byggs i byn Novaja Vilga i den ryska delrepubliken Karelen, cirka 18 mil från gränsen mot Finland. Den finske militärexperten Marko Eklund, med en bakgrund inom Finlands militära underrättelsetjänst, säger till Yle att han bedömer att den framtida basen kommer att ha kapacitet för mellan 4 000 och 6 000 soldater. Ukraina har anfallit en konvoj med 50 ryska lastbilar i närheten av Armjansk på den norra delen av den ockuperade Krimhalvön.

Lastbilarna skulle ha fraktat ammunition och bränsle, enligt nyhetsbyrån. Ett anfall har kapat elförsörjningen till kärnkraftverket i Zaporizjzja i den ryskockuperade södra Ukraina, enligt FN:s atomenergiorgan IAEA. Ingen förhöjd radioaktivitet har registrerats, skriver IAEA i ett uttalande och lägger till att dieselaggregat i nuläget används för strömförsörjning för viktiga funktioner, bland dem kylsystem. Det framgår inte vem som ligger bakom anfallet vid anläggningen, som är Europas största kärnkraftverk. Det inträffade på onsdagskvällen och riktades mot en närliggande transformatorstation





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