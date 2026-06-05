Putin träffar tidigare tysk förbundskansler, Ryssland planerar egen version av Starlink

Rysslands president Vladimir Putin har träffat den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder i Moskva. Mötet var bra och vänskapligt, uppger Kremlrådgivaren Jurij Usjakov. Ryssland planerar också att lansera en egen, mindre version av SpaceX:s satellitnätverk Starlink.

Ryssland s president Vladimir Putin har träffat den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder i Moskva. Mötet var bra och vänskapligt, uppger Kremlrådgivaren Jurij Usjakov. Den 82-åriga Gerhard Schröder var förbundskansler i Tyskland från 1998 till 2005.

Han har sedan mer än två decennier tillbaka varit vän med Putin, och drev igenom gasledningen NordStream som gjorde tysk energi beroende av rysk gas. På söndag är Ukrainas president Zelenskyj i London för att träffa Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterade Putins besked med att den ryska sidan tyvärr väljer krig igen. Alla hörde dagens svar.

Ett svagt svar. Han vill helt enkelt inte avsluta kriget, sade den ukrainske presidenten enligt AFP. Rysslands president Vladimir Putin säger att han för närvarande inte ser någon anledning att träffa Volodymyr Zelenskyj. Uttalandet kommer efter att den ukrainske presidenten publicerat ett öppet brev till sin ryska motsvarighet där han föreslog att de ska träffas för att få slut på kriget.

Putin uppger att brevet bitvis var oförskämt och att det inte framstår som ett uppriktigt erbjudande om samtal. Brevet innehåller några ganska oförskämda formuleringar. Var det ett sätt att skapa förutsättningar för ett möte ansikte mot ansikte, eller ett sätt att undvika ett sådant möte? Jag tror att det var det senare, säger Putin.

Ryssland planerar att lansera en egen, mindre version av SpaceX:s satellitnätverk Starlink. Satelliter har skjutits upp, och kommer nu att testas, uppger Alexei Shelobkov, vd för företaget Iks Holding. Under de kommande veckorna kommer vi att börja testa, och som utlovat kommer den att börja fungera kommersiellt 2027, säger Shelobkov under ett panelsamtal på St. Petersburg Economic Forum, rapporterar Reuters. Drönarförare på både den ryska och ukrainska sidan har i flera år förlitat sig på Starlink för sin internetuppkoppling.

I februari stängde SpaceX ner möjligheten för de ryska styrkorna att använda Starlink, något som gett stora konsekvenser på slagfältet. Människor i den rumänska hamnstaden Constanta kunde evakueras innan en drönare exploderade på fredagen efter en ukrainsk varning, uppger landets försvarsminister Radu Miruta för Reuters. Europa hyllar Zelenskyjs Putinbrev Volodymyr Zelenskyjs öppna brev till Vladimir Putin, i vilket den ukrainske presidenten föreslår ett möte med sin ryske kollega, applåderas i Europa.

Frankrikes president Emmanuel Macron kallar det ett gott initiativ och lägger till att det är dags att återuppta dialogen med Moskva, rapporterar AFP. Macron säger också att det är upp till Ukraina och anfallsmakten Ryssland att enas om en vapenvila och en fredsplan - och att det är européer som kan hjälpa till med detta. Även EU välkomnar Zelenskyjs initiativ som fördes fram via ett brev på presidentkansliets hemsida på torsdagen.

Ukraina föreslår ett slut på det här kriget genom direkt kontakt mellan oss - och dig. Jag föreslår ett möte, skriver Zelenskyj. Den havsdrönare som tidigare på fredagen exploderade i Constanta vid Rumäniens Svarta havskust var ukrainsk och hade störts ut av Ryssland, enligt Kiev. Havsdrönaren upptäcktes i kuststadens civila hamn på fredagsmorgonen och exploderade på förmiddagen lokal tid, enligt Rumäniens försvarsdepartement.

Några timmar senare meddelade Ukrainas flotta att drönaren var deras och att den störts ut på elektronisk väg av Ryssland, rapporterar AFP. Utbytet är det andra i ett avtal mellan länderna om att utbyta totalt 1 000 krigsfångar. Förenade Arabemiraten medlade under fångutbytet, uppger det det ryska försvarsdepartementet på X. Ryssland förväntar sig inte att få besök av Steve Witkoff och Jared Kushner inom den närmaste framtiden, uppger Interfax på fredagen med hänvisning till Kremls talesperson Dmitrij Peskov, rapporterar Reuters.

De två amerikanska förhandlarna har tidigare medverkat vid fredsförhandlingar för att få slut på kriget i Ukraina. Samtalen avstannade i februari efter att USA och Israel attackerade Iran. En rysk nöjespark i Sankt Petersburg har döpt en av sina attraktioner till Oresjnik, rapporterar Reuters. Namnet är taget från den hypersoniska medeldistansroboten som Ryssland avfyrat tre gånger mot Ukraina.

Åkattraktionen har formen av en raket och personerna kastas flera gånger upp på hög höjd för att sedan släppas ner





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