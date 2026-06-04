Putin: USA ber om ryska kompromisser för fredsavtal med Ukraina

Rysslands president Vladimir Putin säger att USA har bett Ryssland om kompromisser för ett fredsavtal med Ukraina, och att Ryssland är berett att förhandla om Ukraina också kompromissar. Samtidigt rapporteras om nya attacker och diplomatiska framsteg.

Ryssland s president Vladimir Putin meddelade på torsdagen att USA :s president har uppmanat Ryssland att göra vissa eftergifter för att möjliggöra ett fredsavtal med Ukraina , enligt uppgifter från Reuters.

Putin uttryckte att Ryssland är berett att acceptera detta under förutsättning att Ukraina också visar kompromissvilja. Under en pressträff i Sankt Petersburg betonade Putin att Ryssland har tillräckliga resurser för att nå sina militära mål och att de ryska styrkorna gör framsteg i Ukraina. Samtidigt sade han att Ryssland är öppet för att sluta ett fredsavtal med Ukraina.

Putin nämnde också att medeldistansroboten Oresjnik, som har en räckvidd på över 5 000 kilometer, ännu inte har använts i verkliga stridssituationer i Ukraina. Roboten avfyrades för första gången mot Ukraina 2024. Trots de spända relationerna mellan Ryssland och USA fortsätter samtalen om ekonomiska frågor och energifrågor. Kirill Dmitriev, särskilt sändebud för Putin, uppgav att han nyligen hade kontakt med de amerikanska representanterna Steve Witkoff och Jared Kushner.

Putin betonade vikten av att Ukraina inte har några väpnade styrkor som kan hota Ryssland, och att en militär lösning kan bli nödvändig om en fredlig överenskommelse inte nås. Han sade att ett möte med USA:s president Donald Trump skulle vara till stor nytta, men att det måste vara väl förberett och leda till positiva resultat. Samtidigt rapporteras att tre personer dödades och sju skadades i en attack mot Simferopol på Krim, enligt den rysktillsatta borgmästaren Sergej Aksyonov.

Attacken träffade icke-bebodda byggnader. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko meddelade att alla EU-länder har gett grönt ljus för att Ukraina ska inleda förhandlingar om EU-anslutning. USA:s utrikesminister Marco Rubio uppgav att besked om 400 miljoner dollar i stöd till Ukraina väntas snart. Han bekräftade också att president Trump kommer att delta i Natos toppmöte i Turkiet i juli, vilket han beskrev som ett av de viktigaste i organisationens historia.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev den ukrainska attacken mot oljeterminalen i Sankt Petersburg som ett rättvist svar på ryska bombardemang, och sade att det bara är en tidsfråga innan Ukraina kan öka intensiteten i sina motattacker. I Kramatorsk i östra Ukraina dödades minst tre civila i en rysk attack mot bostadshus. Zelenskyj framhöll att Ukrainas ökade attacker mot mål i Ryssland stärker landets förhandlingsposition. Ukrainas militär uppger att man attackerat ett ryskt krigsskepp utanför Sankt Petersburg, vilket orsakade brand ombord.

Drönarattacker mot oljeterminalen ledde till att närmare 60 drönare sköts ned, enligt guvernören i Leningradregionen





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