Putin vill undvika väpnade styrkor i Ukraina - Zelenskyj svarar med attacker

Rysslands president Vladimir Putin säger att man måste söka en militär lösning om ingen fredlig överenskommelse nås. Samtidigt meddelar Ukraina att man attackerat en oljeterminal i S:t Petersburg och att EU-länder godkänt anslutningsförhandlingar.

Ryssland s president Vladimir Putin sade under en pressträff i S:t Petersburg att Ryssland vill se till att det inte finns några väpnade styrkor i Ukraina som kan utgöra ett hot mot Ryssland .

Om man inte kan nå en överenskommelse på fredlig väg måste man söka en militär lösning, tillade han. Putin sade också att ett möte eller telefonsamtal med USA:s president Donald Trump skulle vara till stor nytta, men att det måste vara väl förberett och ge positiva resultat. Samtidigt meddelade EU-länder att de gett grönt ljus för att Ukraina ska inleda förhandlingar om anslutning till EU, enligt Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko.

USA:s utrikesminister Marco Rubio sade på onsdagen att besked väntas ganska snart om de 400 miljoner dollar som kongressen godkänt för kriget i Ukraina. I juli hålls ett Natotoppmöte i Turkiet där Donald Trump kommer att närvara. Rubio kallade mötet för det viktigaste i Natos historia. På Krim har tre personer dött och sju skadats i en attack mot Simferopol enligt Sergej Aksyonov, som Ryssland tillsatt som borgmästare.

Han skrev på Telegram att attacken träffade ickebebodda byggnader men specificerade inte vapentyp. Under natten attackerade Ukraina en oljeterminal i S:t Petersburg med drönare, vilket orsakade en kraftig brand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj beskrev attacken som ett rättvist svar på den senaste tidens ryska bombardemang av Ukraina. Han sade att det bara är en tidsfråga innan Ukraina kan trappa upp intensiteten i motattackerna.

Zelenskyj uttalade sig under en presskonferens i Kiev tillsammans med Natos generalsekreterare Mark Rutte. Han sade att Ukrainas ökade attacker mot mål i Ryssland gör det möjligt att förhandla om ett slut på kriget. Minst tre civila har dött i en rysk attack i staden Kramatorsk i östra Ukraina, meddelade den regionala guvernören Vadym Filashkin på Telegram. Ryssland attackerade bostadshus under dagtid och räddningspersonal arbetade på platsen.

I den rysskontrollerade delen av Donetsk hävdade ryska myndigheter att sju personer dödats i en attack mot en buss. Ukrainas militär uppger att man attackerat ett ryskt krigsskepp utanför Sankt Petersburg under natten, vilket orsakade en kraftig brand ombord. Närmare 60 drönare sköts ned, enligt Leningradregionens guvernör Aleksandr Drozdenko, vars mobil internet kan påverkas. Skadeläget efter drönarattacken är oklart; Drozdenko sade att inga personskador rapporterats, medan S:t Petersburgs borgmästare hävdar att flera skadats.

Attacken skedde timmar innan årets upplaga av det internationella ekonomiska forumet Spief, även kallat Putin Davos, inleddes. Utöver Putin väntas en rad höjdare närvara, däribland Kinas vicepresident och Saudiarabiens energiminister





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