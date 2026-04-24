Putins förtroende sjunker – Kreml beordrar statliga medier att tysta om resultaten

En ny opinionsundersökning visar på ett betydande fall i stödet för Vladimir Putin, vilket får Kreml att instruera statliga medier att undvika rapportering om resultaten. Samtidigt fortsätter internetrestriktionerna att skärpas i Ryssland.

Enligt den senaste mätningen från All-Russian Public Opinion Research Center (VCIOM), genomförd mellan den 12 och 19 april, har förtroende t för president Vladimir Putin minskat till 65,6 procent.

Denna nedgång i stöd är anmärkningsvärd och har varit nästan kontinuerlig sedan början av året, vilket rapporterats av The Moscow Times. Fallet i Putins förtroendesiffror, som uppgår till över tolv procent under denna period, är det största som observerats sedan 2018, då Kreml meddelade en kontroversiell höjning av pensionsåldern. Denna utveckling signalerar en potentiell förändring i det politiska landskapet och väcker frågor om stabiliteten i Putins grepp om makten.

Det är viktigt att notera att VCIOM traditionellt sett har ansetts vara en relativt Kreml-vänlig opinionsundersökningsinstitut, vilket gör nedgången i siffrorna desto mer betydelsefull. Nedgången kan vara en reaktion på det pågående kriget i Ukraina, de ekonomiska konsekvenserna av sanktioner, eller en kombination av faktorer. Det är också möjligt att en ökad oro bland befolkningen över den politiska situationen och begränsningarna av personliga friheter bidrar till minskat förtroende.

Som svar på dessa oroande siffror har Kreml utfärdat direkta instruktioner till statliga medier. Dessa instruktioner innebär att man ska avstå från att rapportera om VCIOM:s data som visar på Putins minskande förtroende. Istället uppmanas statliga medier att använda data från FOM (Foundation for Public Opinion), ett annat opinionsundersökningsinstitut som konsekvent visar en stabil eller till och med ökande popularitet för presidenten. Alternativt rekommenderas att man helt enkelt undviker att rapportera om Putins förtroendesiffror överhuvudtaget.

Denna strategi är tydligt utformad för att kontrollera narrativet och presentera en mer positiv bild av presidentens popularitet för den ryska allmänheten. Det är en tydlig indikation på att Kreml är medveten om den potentiella skadan som VCIOM:s data kan orsaka och att man är beredd att vidta åtgärder för att minimera dess påverkan. Denna typ av mediehantering är inte ovanlig i Ryssland, där statliga medier ofta används som ett verktyg för att forma opinionen och stödja den politiska linjen.

Det väcker dock frågor om transparens och tillförlitlighet i den information som presenteras för allmänheten. Denna kontroll över informationen är en viktig aspekt av den politiska situationen i Ryssland och påverkar medborgarnas möjlighet att bilda sig en egen, oberoende uppfattning. Parallellt med dessa händelser har Ryssland infört omfattande restriktioner på internetåtkomsten i flera regioner.

Dessa restriktioner, som har varit i kraft i månader, motiveras av myndigheterna med behovet av att förhindra att ukrainska drönare ska kunna ansluta till lokala dataleverantörer under attacker. Under torsdagen kommenterade president Putin internetrestriktionerna för första gången och förklarade att inga lättnader är planerade i nuläget. Han hävdade att ”vissa internetstörningar” är relaterade till kampen mot ”terrorister”. Denna formulering används ofta av Kreml för att rättfärdiga åtgärder som begränsar medborgerliga friheter och kontrollerar informationen.

Putin beordrade dessutom förra månaden hårdare tag mot VPN-tjänster, som tillåter användare att kringgå blockeringar och få tillgång till oberoende information. Källor till Forbes rapporterar att Ryssland nu befinner sig på näst sista plats i internetfrihet, endast överträffat av Nordkorea, och har blivit världsledande i antalet internetnedstängningar. Dessa nedstängningar har drabbat nästan hela landets befolkning och begränsar tillgången till information, kommunikation och yttrandefrihet.

Denna utveckling är en allvarlig försämring av den digitala friheten i Ryssland och har långtgående konsekvenser för medborgarnas möjlighet att delta i det politiska livet och uttrycka sina åsikter





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bah Kuhnke: Putin gagnas av regeringens politikMax V Karlsson är politikreporter. Bevakar svensk politik och medverkar i podden Politikrummet. Nominerad till Guldspaden 2022 och Tidskriftsprisets Årets granskning 2023 för artikelserien 'De uthängda tjejerna'.

Read more »

Globala händelser i fokus: Putin bjuds in till G20, explosion i Södertälje och spänningar i MellanösternEn översikt över de senaste globala händelserna, inklusive USA:s inbjudan till Putin till G20-mötet, en explosion i Södertälje, fortsatta samtal om vapenvila mellan Israel och Libanon, och ekonomiska förändringar på Wall Street.

Read more »

Omfattande uppsägningar på Nike, Putin bjuds in till G20 och explosion i SödertäljeEn sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: Nike genomför stora nedskärningar, Putin bjuds in till G20-mötet, en explosion inträffar i Södertälje, och samtal mellan Israel och Libanon leder till förlängd vapenvila.

Read more »

USA bjuder in Putin till G20-möte – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Read more »

Trump bjuder in Putin till G20-möte i MiamiUSA kommer att bjuda in Rysslands president Vladimir Putin till ett G20-toppmöte i Miami, uppger en amerikansk tjänsteman på torsdagen.

Read more »

Putins misstänkta skuggflotta – i dubbelknipaNamn: Leif Brännström Gör: Reporter på Expressen Började skriva för Expressen: 1980 Har tidigare: Arbetat på Eskilstuna-Kuriren och Västernorrlands Allehanda. Skriver om: Främst ekonomisk brottslighet, svenska försvaret, försvarsfrågor och Nato. Gillar: Att resa och uppleva Sverige och världen.

Read more »