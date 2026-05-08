Putins nedbantade segerparad: Ryssland firar men kriget känns alltmer i vardagen

Den traditionella militärparaden på Röda torget blir mindre i år, medan kriget i Ukraina fortsätter att påverka ryssarnas vardag. Putin lever i fruktan för mordförsök och kupp, medan kritiken mot hans ledarskap växer.

Den 9 maj, en lördag, har länge varit ett högtidlighållet datum i Vladimir Putin s ryska kalender. Det är dagen då segern över Nazityskland 1945 firas med en stor militärparad på Röda torget framför Kremls murar, med Putin som centralfigur.

Men årets parad blir inte som vanligt. Den kommer att vara rejält nedbantad med betydligt mindre militär närvaro och färre gäster. Kreml hänvisar till ett påstått terrorhot från Ukraina som orsak. Putin är medveten om att Ukrainas drönare kan nå även den ryska huvudstaden.

Enligt läckta uppgifter från en europeisk underrättelsetjänst lever den ryske presidenten i stor fruktan för mordförsök eller en kupp. Men sanningen är också att Ryssland och Moskva, efter över fyra år av krig, inte är på humör att fira forna segrar när det nuvarande kriget har fastnat utan nya framgångar. Ryssarna kan räkna och vet att kriget i Ukraina nu har pågått längre än Det stora fosterländska kriget, som Sovjetunionen kallade kriget mot Nazityskland mellan 1941 och 1945.

Åren innan 1941 är inte lika uppskattade i ryska ledarkretsar. Sovjetunionen ingick en pakt med Adolf Hitler 1939, slukade halva Polen, anföll Finland och ockuperade de baltiska staterna. Bättre då att fokusera på tiden efter 1941. Men för Putin blir det ett allt större problem att hans eget krig, som han fortfarande kallar en speciell militäroperation, nu har pågått längre än kriget mot tyskarna.

För varje dag som går växer känslan att vi inte är värdiga våra farfäders minnen, säger Abbas Galljamov till Wall Street Journal. Galljamov var tidigare talskrivare för Putin men har bott utanför Ryssland i många år. Han är inte ensam med dessa känslor.

Anastasia Kasjevarova, en känd rysk medieprofil som alltid har stött kriget, skrev på Telegram att under andra världskriget hade ryssarna redan nått Berlin vid det här laget, men vi fortsätter bara att vifta med knutna nävar och prata nonsens om röda linjer. De ryska soldaterna 2026 är inte ens i närheten av Kiev. Putin har efter över fyra års krig inte ens lyckats nå städerna Slovjansk och Kramatorsk i Donetsk-provinsen i östra Ukraina.

Det fanns en viss optimism i Kreml mot slutet av 2025 att Ryssland med amerikansk hjälp skulle erövra Donetsk-regionen vid förhandlingsbordet. Men så skedde inte. Än har vi inte sett den förväntade ryska våroffensiven. I april var det i stället, enligt tankesmedjan ISW, ukrainska styrkor som gjorde framryckningar och återerövrade mark.

Ukrainska drönarattacker har också orsakat stora skador på ryska oljeanläggningar, från Finska viken till Svarta havet. En sådan attack vid Svarta havet ledde till stora ekologiska skador i ett område där ryssarna gillar att semestra. Kriget börjar alltmer att kännas även i Moskva och S:t Petersburg, där nya internetrestriktioner och dyrare matpriser skapar irritation. En före detta högt uppsatt rysk politiker skriver anonymt i en artikel för The Economist att Putin håller på att förlora sitt grepp om landet.

Det gamla sociala kontraktet där ryssarna håller sig utanför politiken i utbyte mot att staten håller sig borta från deras privatliv gäller inte längre. Putin och makten har inget hopp att erbjuda. Den anonyme artikelförfattaren hävdar också att högt uppsatta ryska företrädare inte längre talar om vi när det gäller beslut som fattas i Ryssland, de talar i stället om han.

En del ryssar, som den kända influencern Victoria Bonja, tycks tro att Putin inte är medveten om landets verkliga problem och de utmaningar ryssarna möter i vardagen. Hon skrev ett inlägg på Instagram om detta som fått stor uppmärksamhet och som även Kreml har kommenterat. Folk är trötta på att vara rädda. De trycks ihop som en fjäder och en dag kommer den att utlösas, skrev hon bland annat.

Sanningen är dock att det är Putin själv som skapat tillståndet i dagens Ryssland. Det var hans beslut och ingen annans att invadera Ukraina 2022





