Putins Ryssland: En stat förvandlad till maffiaorganisation

En uvuxande analys av Vladimir Putins långa regeringstid som visar hur Ryssland omvandlades till en korrumperad maffialiknande stat där våld och lojalitet håller systemet samman, baserat på den nya boken TSaren i egen hög person.

Under Vladimir Putin s långa tid vid makten i Ryssland har statens strukturer omvandlats till en maffialiknande organisation där korruption utgör grundstenen. En ny bok av journalisterna Roman Badanin och Michail Rubin , TSaren i egen hög person, skildrar detta system i detalj.

I början av 1990-talet, som tjänsteman i S:t Petersburg, upprepade Putin fordranden om att man måste tjäna pengar, vilket satte ton för hans framtida styre. Trots att sådana handlingar var förbjudna klarade han sig utanåkomlig, vilket inledde en karriär präglad av lojalitet och diskret hänsynslöshet. Årtionden senare är familjen omgiven av överflöd av lyx, inklusive palats och stora yachter, medan Putin själv utvecklade en fixering vid kvadratmeter som maktutövning.

Systemet bygger på ett utbyte där de inom kretsen fritt kan skörda rikedomar i gengäld för obrottslig lojalitet. Korruptionen är alltså inte bara utbredd utan grundbulten i hela maktapparaten. Bokens andra huvudtema är våldet som används för att tysta alla läckor om elitens ofattbara förvissoheter. Antalet politiker, journalister och andra kritiker som drabbats av mystiska olyckor eller mord är oräkneliga, som i fallen med Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov och Aleksej Navalnyj.

Utredningarna i dessa fall avbruts ständigt, vilket visar på systemets förmåga att čensurera och eliminera hot. Författarna, som var tvungna att gå i exil 2021 när de sista öppenheter för oberoende journalistik stängdes, har firsthand kunskap om hur detta diktatoriska system uppbyggdes och fungerar. De har bevittnat kollegors död, fängelser och ibland övergång till propagandister.

Trots att tema liknar andra böcker om den ryska kleptokratin, som Catherine Beltons Putins krets, framstår den här skildringen mer personlig, driven av Putin själv och hans nära krets. Kartläggningen är detaljerad och dokumentär, men för icke-ryska läsare kan översvutningen av namn och intriger vara överväldigande. Författarna befinner sig ibland för tätt inpå sina ämnen, mer som granskande dagjournalister än historieboks-författare, vilket ger en distanslös känsla.

De beskriver Putin till slut som en fånge i sin egen fälla, en ointressant tjänsteman utan djupare drivkrafter där ideology mest är påmålad. Så korruption och våld är de två väldigheter som håller detta system igång, där Putin fungerar mer som en produkt av omständigheter än som en ond geni





